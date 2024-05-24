В Раде заявили об официальном начале переговоров Украины и Польши по соглашению по безопасности

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил о начале официальных переговоров Украины и Польши по двустороннему соглашению по безопасности.

Об этом Стефанчук сказал на совместном брифинге с маршалком Сената Польши Малгожатой Кидавой-Блонской в пятницу, передает "Европейская правда" со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Сегодня очень важный день в истории наших отношений, потому что именно сегодня мы начинаем официальные переговоры по тексту соглашения о гарантиях безопасности между Украиной и Польшей", – сказал Стефанчук.

Он подчеркнул, что обе стороны хотят, чтобы "это соглашение было максимально амбициозным".

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По словам Стефанчука, он обсудил со своей польской коллегой вопросы формирования международного компенсационного механизма для Украины, межпарламентского сотрудничества.

Со своей стороны, маршалок Сената Польши подчеркнула, что необходимо сделать все для продолжения международной поддержки Украины.

"Мы убеждены, что хорошая координация политических инициатив отдельных правительств и парламентов имеет важное значение для сохранения широкой международной поддержки Украины", – отметила Кидава-Блонская.

Она рассказала о договоренности со Стефанчуком в дальнейшем продолжить работу на всех уровнях, начиная со спикеров парламентов, различных парламентских групп и заканчивая отдельными депутатами.

"Мы сделаем все, чтобы еще в текущем году начался процесс интеграции Украины с Европейским Союзом, переговоров Украины с Европейским Союзом. Это, конечно, будет долгий процесс, сложный, но лучше, чтобы он начался", – сказала спикер Сената Польши.

Напомним, президент Владимир Зеленский 16 мая провел телефонный разговор с польским премьер-министром Дональдом Туском. Тогда они договорились безотлагательно начать работу над текстом двустороннего соглашения по безопасности.

Перед этим украинский посол в Варшаве Василий Зварич утверждал, что в Польше продолжается межведомственное согласование текста соглашения по безопасности и буквально в ближайшие дни этот проект должны передать украинской стороне.