Зеленський і Туск домовились невідкладно почати готувати безпекову угоду

Президент Володимир Зеленський 16 травня провів телефонну розмову з польським прем'єр-міністром Дональдом Туском.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", голова держави написав у Twitter (X).

Розмова Зеленського й Туска стосувалась ситуації в Харківській області, де російські сили почали новий наступ, та потреб України в протиповітряній обороні "для захисту Харкова й інших регіонів".

Також, за словами президента, із польським прем'єром обговорили загрозу, яку Росія становить для газової інфраструктури на заході України та шляхи протидії їй.

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"Також доручили командам невідкладно почати роботу над текстом двосторонньої безпекової угоди. Між історичними партнерами вона має бути максимально амбітна", – підсумував Зеленський.

Раніше цього тижня український посол у Варшаві Василь Зварич стверджував, що в Польщі триває міжвідомче погодження тексту безпекової угоди і буквально найближчими днями цей проєкт мають передати українській стороні.

Нагадаємо, наразі Україна підписала двосторонні безпекові угоди з дев'ятьма країнами, останньою з них стала Латвія. Також очікується підписання угоди з Норвегією.

На початку травня президент Володимир Зеленський оголосив про підготовку безпекових угод із сімома країнами, зокрема Сполученими Штатами.