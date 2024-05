Кулеба закликав не слухати натяки з Москви про нібито готовність до перемир’я 

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав не довіряти сигналам з Росії нібито її прагнення заморозити бойові дії, тому що це не більш ніж спроби зірвати саміт у Швейцарії.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву про це він опублікував у своєму X (Twitter).

Дмитро Кулеба запропонував подумати, чому у ЗМІ раптом з’явилася інформація від російських "джерел" про те, що очільник Кремля Владімір Путін нібито хоче перемир’я.

Why are Russian "sources" suddenly telling the media that Putin is willing to halt the war at the current battle lines? It’s simple.



Putin is desperately trying to derail the Peace Summit in Switzerland on June 15–16. He is scared of its success. His entourage sends these phony…

