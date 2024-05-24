Кулеба закликав не слухати натяки з Москви про нібито готовність до перемир’я 

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав не довіряти сигналам з Росії нібито її прагнення заморозити бойові дії, тому що це не більш ніж спроби зірвати саміт у Швейцарії.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву про це він опублікував у своєму X (Twitter).

Дмитро Кулеба запропонував подумати, чому у ЗМІ раптом з’явилася інформація від російських "джерел" про те, що очільник Кремля Владімір Путін нібито хоче перемир’я.

Why are Russian "sources" suddenly telling the media that Putin is willing to halt the war at the current battle lines? It’s simple.



Putin is desperately trying to derail the Peace Summit in Switzerland on June 15–16. He is scared of its success. His entourage sends these phony… Реклама: May 24, 2024

"Все дуже просто. Путін відчайдушно намагається зашкодити Глобальному саміту миру, що планується у Швейцарії 15-16 червня. Він боїться успіху цього саміту. Тож його оточення надсилає фальшиві сигнали про буцімто готовність до перемир’я – попри те, що російські війська продовжують по-варварськи атакувати Україну, і їхні ракети та дрони далі летять на українські міста", – зазначив міністр закордонних справ.

Він підкреслив, що правитель Росії зараз явно не хоче припиняти агресію проти України.

"Лише принциповий та об’єднаний голос світової більшості може змусити його замість війни обрати мир. І саме на це спрямований саміт миру… І тому так важливо, щоб там були присутні якомога більше лідерів з усіх континентів та усіх частин світу. Коли увесь світ висловиться на підтримку відновлення повної сили Статуту ООН та міжнародного права, тоді Росії доведеться обирати мир", – заявив Дмитро Кулеба.

Нагадаємо, Глобальний саміт миру відбудеться 15-16 червня у швейцарському Бюргенштоку. На нього запрошені понад 160 країн і міжнародних організацій, але не Росія.

За словами президента України Володимира Зеленського, Київ очікує, що учасники саміту разом складуть план дій щодо трьох пунктів з української "формули миру".

Він також пояснив, як після того Росію почнуть залучати до переговорів.