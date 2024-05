Кулеба призвал не слушать намеки из Москвы о якобы готовности к перемирию

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал не доверять сигналам из России якобы ее стремление заморозить боевые действия, потому что это не более чем попытки сорвать саммит в Швейцарии.

Как сообщает "Европейская правда", заявление об этом он опубликовал в своем X (Twitter).

Дмитрий Кулеба предложил подумать, почему в СМИ вдруг появилась информация от российских "источников" о том, что глава Кремля Владимир Путин якобы хочет перемирия.

Why are Russian "sources" suddenly telling the media that Putin is willing to halt the war at the current battle lines? It’s simple.



Putin is desperately trying to derail the Peace Summit in Switzerland on June 15–16. He is scared of its success. His entourage sends these phony…

