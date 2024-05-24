Кулеба призвал не слушать намеки из Москвы о якобы готовности к перемирию

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал не доверять сигналам из России якобы ее стремление заморозить боевые действия, потому что это не более чем попытки сорвать саммит в Швейцарии.

Как сообщает "Европейская правда", заявление об этом он опубликовал в своем X (Twitter).

Дмитрий Кулеба предложил подумать, почему в СМИ вдруг появилась информация от российских "источников" о том, что глава Кремля Владимир Путин якобы хочет перемирия.

Why are Russian "sources" suddenly telling the media that Putin is willing to halt the war at the current battle lines? It’s simple.



Putin is desperately trying to derail the Peace Summit in Switzerland on June 15–16. He is scared of its success. His entourage sends these phony… Реклама: May 24, 2024

"Все очень просто. Путин отчаянно пытается навредить Глобальному саммиту мира, который планируется в Швейцарии 15-16 июня. Он боится успеха этого саммита. Поэтому его окружение посылает фальшивые сигналы о якобы готовности к перемирию – несмотря на то, что российские войска продолжают варварски атаковать Украину, их ракеты и дроны продолжают лететь по украинским городам", – отметил министр иностранных дел.

Он подчеркнул, что правитель России сейчас явно не хочет прекращать агрессию против Украины.

"Только принципиальный и объединенный голос мирового большинства может заставить его вместо войны выбрать мир. И именно на это направлен саммит мира... И поэтому так важно, чтобы там присутствовало как можно больше лидеров со всех континентов и всех частей света. Когда весь мир выскажется в поддержку восстановления полной силы Устава ООН и международного права, тогда России придется выбирать мир", – заявил Дмитрий Кулеба.

Напомним, Глобальный саммит мира состоится 15-16 июня в швейцарском Бюргенштоке. На него приглашены более 160 стран и международных организаций, но не Россия.

По словам президента Украины Владимира Зеленского, Киев ожидает, что участники саммита вместе составят план действий по трем пунктам украинской "формулы мира".

Он также объяснил, как после этого Россию начнут привлекать к переговорам.