Президент ПАРЄ відреагував на російське бомбардування гіпермаркету у Харкові

Президент Парламентської асамблеї Ради Європи Теодорос Русопулос засудив російські авіаудари по будівельному гіпермаркету "Епіцентр" у Харкові.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він написав у X (Twitter).

За його словами, йдеться про ще одне свідчення жорстокого і злочинного характеру російського керівництва.

"Бомбардування будівельного гіпермаркету в Харкові в суботу є ще одним свідченням жорстокого і злочинного характеру російського керівництва. Винні будуть притягнуті до відповідальності", – написав президент ПАРЄ.

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Bombing a construction hypermarket in Kharkiv on a Saturday is one additional evidence of the brutal and criminal character of Russia’s leadership. Those responsible will be brought to justice. — Theodoros Rousopoulos (@PACE_President) May 25, 2024

Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський заявив, що російський удар по гіпермаркету у Харкові виразно демонструє відсутність прагнень до миру у господаря Кремля Владіміра Путіна.

Російські війська у суботу вдень вдарили по будівельному гіпермаркету "Епіцентр" у Харкові, відомо про 2 загиблих і 24 постраждалих.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що в гіпермаркеті могли перебувати понад 200 людей.

Західні ЗМІ продовжують повідомляти, що правитель Росії Володимир Путін зацікавлений у припиненні вогню в Україні шляхом переговорів, хоча риторика Кремля та військові дії Росії показують, що Путін залишається незацікавленим у змістовних переговорах і будь-якому врегулюванні, яке б завадило йому знищити незалежну українську державу.