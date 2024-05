Президент ПАРЄ відреагував на російське бомбардування гіпермаркету у Харкові

Президент Парламентської асамблеї Ради Європи Теодорос Русопулос засудив російські авіаудари по будівельному гіпермаркету "Епіцентр" у Харкові.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він написав у X (Twitter).

За його словами, йдеться про ще одне свідчення жорстокого і злочинного характеру російського керівництва.

"Бомбардування будівельного гіпермаркету в Харкові в суботу є ще одним свідченням жорстокого і злочинного характеру російського керівництва. Винні будуть притягнуті до відповідальності", – написав президент ПАРЄ.

Bombing a construction hypermarket in Kharkiv on a Saturday is one additional evidence of the brutal and criminal character of Russia’s leadership. Those responsible will be brought to justice.