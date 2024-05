Президент ПАСЕ отреагировал на российскую бомбардировку гипермаркета в Харькове

Президент Парламентской ассамблеи Совета Европы Теодорос Русопулос осудил российские авиаудары по строительному гипермаркету "Эпицентр" в Харькове.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он написал в X (Twitter).

По его словам, речь идет о еще одном свидетельстве жестокого и преступного характера российского руководства.

"Бомбардировка строительного гипермаркета в Харькове в субботу является еще одним свидетельством жестокого и преступного характера российского руководства. Виновные будут привлечены к ответственности", – написал президент ПАСЕ.

Bombing a construction hypermarket in Kharkiv on a Saturday is one additional evidence of the brutal and criminal character of Russia’s leadership. Those responsible will be brought to justice.