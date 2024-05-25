Президент ПАСЕ отреагировал на российскую бомбардировку гипермаркета в Харькове

Президент Парламентской ассамблеи Совета Европы Теодорос Русопулос осудил российские авиаудары по строительному гипермаркету "Эпицентр" в Харькове.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он написал в X (Twitter).

По его словам, речь идет о еще одном свидетельстве жестокого и преступного характера российского руководства.

"Бомбардировка строительного гипермаркета в Харькове в субботу является еще одним свидетельством жестокого и преступного характера российского руководства. Виновные будут привлечены к ответственности", – написал президент ПАСЕ.

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Bombing a construction hypermarket in Kharkiv on a Saturday is one additional evidence of the brutal and criminal character of Russia’s leadership. Those responsible will be brought to justice. — Theodoros Rousopoulos (@PACE_President) May 25, 2024

Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский заявил, что российский удар по гипермаркету в Харькове отчетливо демонстрирует отсутствие стремлений к миру у хозяина Кремля Владимира Путина.

Российские войска в субботу днем ударили по строительному гипермаркету "Эпицентр" в Харькове, известно о 2 погибших и 24 пострадавших.

Президент Владимир Зеленский сообщил, что в гипермаркете могли находиться более 200 человек.

Западные СМИ продолжают сообщать, что правитель России Владимир Путин заинтересован в прекращении огня в Украине путем переговоров, хотя риторика Кремля и военные действия России показывают, что Путин остается незаинтересованным в содержательных переговорах и любом урегулировании, которое бы помешало ему уничтожить независимое украинское государство.