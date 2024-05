У Новій Каледонії, де тривають заворушення, почали довгоочікувану евакуацію туристів

Цими вихідними тихоокеанську територію Франції Нова Каледонія почали залишати французькі туристи, які застрягли там через масштабні заворушення.

Про це повідомляє AFP, пише "Європейська правда".

Евакуація французьких туристів почалася у суботу 25 травня, про це офіційно повідомили місцеві органи влади. Відпочивальників забрали військовими літаками до Австралії та Нової Зеландії, де вони зможуть пересісти на комерційні рейси для повернення додому на материкову Францію.

За кілька днів до цього своїх туристів військово-транспортними літаками забрали Австралія та Нова Зеландія.

Thank you to @DefenceAust for their support in flying 108 Australians and other tourists from New Caledonia to Brisbane on two assisted-departure flights yesterday.



French authorities will be conducting a flight today to enable more tourists to depart New Caledonia. pic.twitter.com/9yxAOEwtjE