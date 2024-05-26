У Новій Каледонії, де тривають заворушення, почали довгоочікувану евакуацію туристів

Цими вихідними тихоокеанську територію Франції Нова Каледонія почали залишати французькі туристи, які застрягли там через масштабні заворушення.

Про це повідомляє AFP, пише "Європейська правда".

Евакуація французьких туристів почалася у суботу 25 травня, про це офіційно повідомили місцеві органи влади. Відпочивальників забрали військовими літаками до Австралії та Нової Зеландії, де вони зможуть пересісти на комерційні рейси для повернення додому на материкову Францію.

За кілька днів до цього своїх туристів військово-транспортними літаками забрали Австралія та Нова Зеландія.

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Thank you to @DefenceAust for their support in flying 108 Australians and other tourists from New Caledonia to Brisbane on two assisted-departure flights yesterday.



French authorities will be conducting a flight today to enable more tourists to depart New Caledonia. pic.twitter.com/9yxAOEwtjE — Annelise Young 🇦🇺 (@AusCGNoumea) May 22, 2024

З 14 травня, коли архіпелаг охопили масштабні заворушення, міжнародний аеропорт у Новій Каледонії не працював, усі комерційні рейси скасували, а проїзд до летовища був заблокований численними барикадами.

Нагадаємо, в середині тижня президент Франції Емманюель Макрон особисто приїздив у Нову Каледонію у спробі заспокоїти ситуацію. Він закликав відновити лад, після чого почнеться політичний діалог про майбутнє території.

Причиною заворушень стала виборча реформа, в якій місцеві пронезалежницькі сили вбачають загрозу послаблення позицій корінного народу. На архіпелазі десятиліттями існує напруженість між корінним населенням – канаками, та нащадками колонізаторів, які хочуть залишитися частиною Франції.

На референдумі 2021 року Нова Каледонія переважною більшістю голосів проголосувала за відмову від незалежності від Франції.