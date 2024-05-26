Укр Рус Eng

В Новой Каледонии, где продолжаются беспорядки, начали долгожданную эвакуацию туристов

Новости — Воскресенье, 26 мая 2024, 09:41 — Мария Емец

В эти выходные тихоокеанскую территорию Франции Новая Каледония начали покидать французские туристы, которые застряли там из-за масштабных беспорядков.

Об этом сообщает AFP, пишет "Европейская правда".

Эвакуация французских туристов началась в субботу 25 мая, об этом официально сообщили местные органы власти. Отдыхающих забрали военными самолетами в Австралию и Новую Зеландию, где они смогут пересесть на коммерческие рейсы для возвращения домой на материковую Францию.

За несколько дней до этого своих туристов военно-транспортными самолетами забрали Австралия и Новая Зеландия.

Реклама:

С 14 мая, когда архипелаг охватили масштабные беспорядки, международный аэропорт в Новой Каледонии не работал, все коммерческие рейсы отменили, а проезд к аэропорту был заблокирован многочисленными баррикадами.

Напомним, в середине недели президент Франции Эмманюэль Макрон лично приезжал в Новую Каледонию в попытке успокоить ситуацию. Он призвал восстановить порядок, после чего начнется политический диалог о будущем территории.

Причиной беспорядков стала избирательная реформа, в которой местные пронезависимые силы видят угрозу ослабления позиций коренного народа. На архипелаге десятилетиями существует напряженность между коренным населением – канаками, и потомками колонизаторов, которые хотят остаться частью Франции.

На референдуме 2021 года Новая Каледония подавляющим большинством голосов проголосовала за отказ от независимости от Франции.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Франция
Реклама: