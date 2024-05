В Новой Каледонии, где продолжаются беспорядки, начали долгожданную эвакуацию туристов

В эти выходные тихоокеанскую территорию Франции Новая Каледония начали покидать французские туристы, которые застряли там из-за масштабных беспорядков.

Об этом сообщает AFP, пишет "Европейская правда".

Эвакуация французских туристов началась в субботу 25 мая, об этом официально сообщили местные органы власти. Отдыхающих забрали военными самолетами в Австралию и Новую Зеландию, где они смогут пересесть на коммерческие рейсы для возвращения домой на материковую Францию.

За несколько дней до этого своих туристов военно-транспортными самолетами забрали Австралия и Новая Зеландия.

Thank you to @DefenceAust for their support in flying 108 Australians and other tourists from New Caledonia to Brisbane on two assisted-departure flights yesterday.



French authorities will be conducting a flight today to enable more tourists to depart New Caledonia. pic.twitter.com/9yxAOEwtjE