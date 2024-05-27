Глава МЗС Литви засудив Захід за страх перед РФ: Ви запрошуєте Москву до дій в наших країнах

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс заявив, що у питанні підтримки Україні західним країнам слід позбутися страху, який вони мають перед Росією.

Як повідомляє "Європейська правда", про це литовський міністр сказав перед зустріччю глав МЗС країн ЄС у Брюсселі.

Ландсбергіс зазначив, що страх перед РФ – це "зараз найбільша проблема з майже всіх питань, які ми вирішуємо".

"Ми боїмося того, що може подумати Росія, як Росія може відреагувати, як Росія може діяти, і цей наш страх виглядає так, ніби це запрошення не лише до більш жорстоких дій в Україні шляхом жахливих атак на цивільні об’єкти, знищення супермаркетів, вбивства дітей, жінок і невинних людей, але також у запрошенні діяти в наших країнах", – підкреслив глава литовського МЗС.

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Він нагадав про диверсії та гібридні атаки які останнім часом проводила Росія в низці країн НАТО, і вона діє так, "лише тому, що відчуває, що її запросили і розраховує, що ми не збираємося реагувати будь-яким значущим чином".

Єдиний шлях, за словами міністра, як реагувати на агресію Росії в Україні, а також в інших країнах – це підтримати Україну.

У цьому контексті він наголосив на необхідності надати Україні дозвіл на використання західної зброї для ударів по території РФ.

Як повідомлялося, генсек НАТО Єнс Столтенберг вважає, що для окремих союзників настав час переглянути обмеження щодо використання наданої Україні зброї проти цілей на території РФ.

Нещодавно газета New York Times повідомила, що державний секретар США Ентоні Блінкен хоче домогтися, щоб Україні було дозволено завдавати ударів по російській території американською зброєю. Він хоче переконати президента Джо Байдена зняти обмеження.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський в інтерв’ю Reuters підтвердив, що Україна веде переговори з міжнародними партнерами про можливість завдавати ударів їхньою зброєю по цілях на території Росії.

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