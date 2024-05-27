Глава МИД Литвы осудил Запад за страх перед РФ: Вы приглашаете Москву к действиям в наших странах

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что в вопросе поддержки Украины западным странам следует избавиться от страха, который они имеют перед Россией.

Как сообщает "Европейская правда", об этом литовский министр сказал перед встречей глав МИД стран ЕС в Брюсселе.

Ландсбергис отметил, что страх перед РФ – это "сейчас самая большая проблема из почти всех вопросов, которые мы решаем".

"Мы боимся того, что может подумать Россия, как Россия может отреагировать, как Россия может действовать, и этот наш страх выглядит так, будто это приглашение не только к более жестоким действиям в Украине путем ужасных атак на гражданские объекты, уничтожения супермаркетов, убийства детей, женщин и невинных людей, но также в приглашении действовать в наших странах", – подчеркнул глава литовского МИД.

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Он напомнил о диверсиях и гибридных атаках, которые в последнее время проводила Россия в ряде стран НАТО, и она действует так, "лишь потому, что чувствует, что ее пригласили, поскольку она рассчитывает, что мы не собираемся реагировать каким-либо значимым образом".

Единственный путь, по словам министра, как реагировать на агрессию России в Украине, а также в других странах – это поддержать Украину.

В этом контексте он подчеркнул необходимость предоставить Украине разрешение на использование западного оружия для ударов по территории РФ.

Как сообщалось, генсек НАТО Йенс Столтенберг считает, что для отдельных союзников пришло время пересмотреть ограничения по использованию предоставленного Украине оружия против целей на территории РФ.

Недавно газета New York Times сообщила, что государственный секретарь США Энтони Блинкен хочет добиться, чтобы Украине было разрешено наносить удары по российской территории американским оружием. Он хочет убедить президента Джо Байдена снять ограничения.

Напомним, президент Владимир Зеленский в интервью Reuters подтвердил, что Украина ведет переговоры с международными партнерами о возможности наносить удары их оружием по целям на территории России.

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