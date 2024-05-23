NYT: Блінкен за те, щоб дозволити Україні вражати цілі в РФ американською зброєю

Держдепартамент США під керівництвом Ентоні Блінкена працює над пропозицією про послаблення заборони для України завдавати ударів по цілях на території РФ американською зброєю.

Як пише "Європейська правда", про це йдеться у матеріалі New York Times.

За ініціативи Державного департаменту в адміністрації Джо Байдена зараз точаться активні дебати щодо послаблення заборони, щоб дозволити українцям вражати ракетні та артилерійські пускові установки, розташовані безпосередньо під кордоном з Росією, – цілі, які, за словами Володимира Зеленського, уможливили нещодавні територіальні здобутки Москви.

Пропозиція, на якій наполягав держсекретар Ентоні Блінкен після протверезливого візиту до Києва минулого тижня, все ще перебуває на стадії формування, і незрозуміло, скільки його колег з найближчого оточення Байдена підписалися під нею. За словами офіційних осіб, документ ще не був офіційно представлений президенту, який традиційно є найбільш обережним.

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Речник Державного департаменту Метью Міллер відмовився коментувати внутрішні дискусії щодо української політики, зокрема звіт Блінкена після його повернення з Києва.

Але посадовці, які брали участь в обговоренні, сказали, що позиція Блінкена змінилася, оскільки росіяни відкрили новий фронт у війні, що призвело до руйнівних наслідків. Російські війська розмістили зброю прямо по той бік кордону з північно-східної України і націлили її на Харків, знаючи, що у відповідь українці зможуть використовувати неамериканські дрони та інші види озброєнь для задання ударів.

Протягом декількох місяців Україна посилює атаки на російські кораблі, нафтові об'єкти та електростанції, але робить це здебільшого за допомогою дронів власного виробництва, які не мають такої потужності та швидкості, як американська зброя. І все частіше росіяни збивають українські безпілотники і ракети або збивають їх з курсу завдяки вдосконаленим методам радіоелектронної боротьби.

Зараз зростає тиск на Сполучені Штати, щоб вони допомогли Україні завдавати удари по російських військових об'єктах, навіть якщо Вашингтон хоче зберегти свою заборону на атаку нафтопереробних заводів та інших об'єктів російської інфраструктури за допомогою зброї, наданої США. Британія, яка зазвичай йде в ногу з Вашингтоном у питаннях військової стратегії, непомітно зняла свої власні обмеження, щоб її крилаті системи Storm Shadow можна було використовувати для більш широкої націленості на Росію.

Зміна курсу може також вплинути на подальшу підготовку українських солдатів. Досі вони тренувалися на західному озброєнні на полігоні в Німеччині. Зараз США також розглядають можливість відправки своїх військових в Україну для навчання, що раніше Байден забороняв.

Повідомлялося, що спікер Палати представників США Майк Джонсон вважає, що Штати мають дозволити Україні вести війну "так, як вона вважає за потрібне", коментуючи прохання Києва дозволити удари американською зброєю по території Росії.

Раніше комітет з розвідки Палати представників США оприлюднив звернення групи конгресменів від обох партій до міністра оборони Ллойда Остіна з закликом пришвидшити постачання озброєнь Україні та дозволити Україні атакувати цілі в Росії.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський в інтерв’ю Reuters підтвердив, що Україна веде переговори з міжнародними партнерами про можливість завдавати ударів їхньою зброєю по цілях на території Росії.

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