Парламентська асамблея НАТО закликала уряди держав Альянсу дозволити Україні бити західною зброєю по цілях на території Російської Федерації.

Про це повідомив голова постійної делегації Верховної Ради в ПА НАТО Єгор Чернєв, пише "Європейська правда".

Чернєв зазначив, що рішення вдалося проштовхнути в останній момент, оскільки у початковій версії декларації цього пункту не було.

"Парламентська асамблея НАТО закликала уряди своїх країн надати Україні дозвіл бити західною зброєю по території РФ. Йдеться про зняття певних обмежень на ураження легітимних цілей вглибині Росії", – зазначив депутат.

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Тепер парламентарі матимуть юридичні підстави для того, щоб ще більше тиснути на свої уряди, аби рішення було втілене у життя, зазначив Чернєв.

Нагадаємо, генсек НАТО Єнс Столтенберг наполягає, що союзникам потрібно переглянути обмеження на заборону Україні вдаряти по РФ західною зброєю на тлі прикордонних боїв на Харківщині.

Тим часом канцлер Німеччини Олаф Шольц виступає проти використання Україною наданої західними союзниками зброї для ударів по Росії.