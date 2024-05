Косово стало асоційованим членом Парламентської асамблеї НАТО

Частково визнане Косово 27 травня стало асоційованим членом Парламентської асамблеї Північноатлантичного Альянсу.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", у X (Twitter) написала президентка Косова Вйоса Османі.

Османі подякувала всім членам Парламентської асамблеї НАТО, які "проголосували за підвищення статусу Косова до статусу асоційованого члена".

"НАТО – це доля Косова, і цей крок гарантує, що голос найбільш пронатівських людей на Землі буде почутий. Продовжимо наші зусилля разом із союзниками для продовження нашого шляху до членства в НАТО", – додала вона.

Реклама:

Grateful to all @natopapress members who voted in favor of upgrading Kosovo's status to that of an associate member.



NATO is Kosovo's destiny, and this move will ensure that the voice of the most pro-NATO people on Earth is heard.



We will continue our efforts together with our… pic.twitter.com/BRuzcttqde