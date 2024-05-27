Косово стало асоційованим членом Парламентської асамблеї НАТО
Частково визнане Косово 27 травня стало асоційованим членом Парламентської асамблеї Північноатлантичного Альянсу.
Про це, як повідомляє "Європейська правда", у X (Twitter) написала президентка Косова Вйоса Османі.
Османі подякувала всім членам Парламентської асамблеї НАТО, які "проголосували за підвищення статусу Косова до статусу асоційованого члена".
"НАТО – це доля Косова, і цей крок гарантує, що голос найбільш пронатівських людей на Землі буде почутий. Продовжимо наші зусилля разом із союзниками для продовження нашого шляху до членства в НАТО", – додала вона.
Grateful to all @natopapress members who voted in favor of upgrading Kosovo's status to that of an associate member.— Vjosa Osmani (@VjosaOsmaniPRKS) May 27, 2024
NATO is Kosovo's destiny, and this move will ensure that the voice of the most pro-NATO people on Earth is heard.
We will continue our efforts together with our… pic.twitter.com/BRuzcttqde
Парламентська асамблея інституційно відокремлена від НАТО, але слугує важливою ланкою між Альянсом і парламентами країн-членів, а також між НАТО та іншими країнами та інституціями.
Після повномасштабного нападу Росії на Україну в лютому 2022 року влада Косова зажадала якнайшвидшого членства в Альянсі.
Але кілька членів НАТО – зокрема Іспанія, Румунія та Угорщина – досі не визнають незалежності Косова.
Читайте також, як Захід змінив свою стратегію щодо Косова, щоб зламати агресивні плани Сербії.