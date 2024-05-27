Косово стало ассоциированным членом Парламентской ассамблеи НАТО
Частично признанное Косово 27 мая стало ассоциированным членом Парламентской ассамблеи Североатлантического Альянса.
Об этом, как сообщает "Европейская правда", в X (Twitter) написала президент Косово Вйоса Османи.
Османи поблагодарила всех членов Парламентской ассамблеи НАТО, которые "проголосовали за повышение статуса Косово до статуса ассоциированного члена".
"НАТО – это судьба Косово, и этот шаг гарантирует, что голос наиболее пронатовских людей на Земле будет услышан. Продолжим наши усилия вместе с союзниками для продолжения нашего пути к членству в НАТО", – добавила она.
Grateful to all @natopapress members who voted in favor of upgrading Kosovo's status to that of an associate member.— Vjosa Osmani (@VjosaOsmaniPRKS) May 27, 2024
NATO is Kosovo's destiny, and this move will ensure that the voice of the most pro-NATO people on Earth is heard.
We will continue our efforts together with our… pic.twitter.com/BRuzcttqde
Парламентская ассамблея институционально отделена от НАТО, но служит важным звеном между Альянсом и парламентами стран-членов, а также между НАТО и другими странами и институтами.
После полномасштабного нападения России на Украину в феврале 2022 года власти Косово потребовали скорейшего членства в Альянсе.
Но несколько членов НАТО – в частности Испания, Румыния и Венгрия – до сих пор не признают независимость Косово.
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