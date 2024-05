Косово стало ассоциированным членом Парламентской ассамблеи НАТО

Частично признанное Косово 27 мая стало ассоциированным членом Парламентской ассамблеи Североатлантического Альянса.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", в X (Twitter) написала президент Косово Вйоса Османи.

Османи поблагодарила всех членов Парламентской ассамблеи НАТО, которые "проголосовали за повышение статуса Косово до статуса ассоциированного члена".

"НАТО – это судьба Косово, и этот шаг гарантирует, что голос наиболее пронатовских людей на Земле будет услышан. Продолжим наши усилия вместе с союзниками для продолжения нашего пути к членству в НАТО", – добавила она.

Grateful to all @natopapress members who voted in favor of upgrading Kosovo's status to that of an associate member.



NATO is Kosovo's destiny, and this move will ensure that the voice of the most pro-NATO people on Earth is heard.



We will continue our efforts together with our… pic.twitter.com/BRuzcttqde