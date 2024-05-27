Президент Латвії закликав дозволити Україні бити західною зброєю по цілях в РФ

Президент Латвії Едгарс Рінкевичс закликав західних партнерів зняти обмеження на застосування Україною зброї, яку вони надають, та зауважив, що теперішні спроби Росії наступати – у тому числі наслідок зволікань та нерішучості Заходу.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав в інтерв’ю CNN.

Рінкевичс констатував, що російський наступ на Харківщині – наслідок не лише того, що Росії вдалося перевести економіку на військові рейки та проводити мобілізацію, а й наслідок помилок у тому, як західні партнери реагують на ситуацію та надають підтримку Україні.

"Те що ми бачимо – це наслідок нашої неспроможності надати Україні достатньо зброї та накладання обмежень на те, як Україна може її застосовувати – для ударів по території Росії. Тут мова не про цивільних, а про легітимні військові цілі", – зауважив президент Латвії.

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Він сказав що абсолютно погоджується зі словами генсека НАТО про те, що для союзників настав час переглянути обмеження щодо застосування Україною наданої ними зброї.

“What we see is the consequence of our inability to provide Ukraine with weapons and also putting restrictions [on using] those weapons to strike military targets in Russia.” Latvia’s President @edgarsrinkevics joins me with a plea for a change of policy from the West pic.twitter.com/5x3VLnuHf8 — Christiane Amanpour (@amanpour) May 27, 2024

"Це досить критичний момент. І, на мою думку, немає жодної прагматичної раціональної причини не дозволяти Україні застосовувати надану зброю проти Росії у той спосіб, який буде найбільш ефективним. І оцінки, що Росія у відповідь може почати якусь ескалацію, ґрунтуються на не дуже чітких оцінках реальної ситуації. Чому? Тому що Росія вже почала ескалацію", – наголосив Рінкевичс.

Він закликав тих союзників, які надають Україні свою зброю з певними обмеженнями, переглянути їх. "Коли Латвія надає Україні зброю, ми не накладаємо жодних обмежень", – додав Едгарс Рінкевичс.

"Можливо, один зі страхів – і, думаю, безпідставний, – що Росія застосує тактичну ядерну зброю. Думаю, російський шантаж, з дуже гарним розрахунком. Але деякі столиці ведуться на нього. Це не те, що я можу порадити робити", – додав президент Латвії.

З таким закликом виступив і міністр закордонних справ Польщі, зауваживши, що Європа повинна навчитися краще грати з Кремлем в гру на ескалацію.

Також у понеділок Парламентська асамблея НАТО закликала уряди держав Альянсу дозволити Україні бити західною зброєю по цілях на території Російської Федерації.