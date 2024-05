Президент Латвії закликав дозволити Україні бити західною зброєю по цілях в РФ

Президент Латвії Едгарс Рінкевичс закликав західних партнерів зняти обмеження на застосування Україною зброї, яку вони надають, та зауважив, що теперішні спроби Росії наступати – у тому числі наслідок зволікань та нерішучості Заходу.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав в інтерв’ю CNN.

Рінкевичс констатував, що російський наступ на Харківщині – наслідок не лише того, що Росії вдалося перевести економіку на військові рейки та проводити мобілізацію, а й наслідок помилок у тому, як західні партнери реагують на ситуацію та надають підтримку Україні.

"Те що ми бачимо – це наслідок нашої неспроможності надати Україні достатньо зброї та накладання обмежень на те, як Україна може її застосовувати – для ударів по території Росії. Тут мова не про цивільних, а про легітимні військові цілі", – зауважив президент Латвії.

Реклама:

Він сказав що абсолютно погоджується зі словами генсека НАТО про те, що для союзників настав час переглянути обмеження щодо застосування Україною наданої ними зброї.

“What we see is the consequence of our inability to provide Ukraine with weapons and also putting restrictions [on using] those weapons to strike military targets in Russia.” Latvia’s President @edgarsrinkevics joins me with a plea for a change of policy from the West pic.twitter.com/5x3VLnuHf8