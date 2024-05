Президент Латвии призвал разрешить Украине бить западным оружием по целям в РФ

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс призвал западных партнеров снять ограничения на применение Украиной оружия, которое они предоставляют, и отметил, что нынешние попытки России наступать – в том числе следствие проволочек и нерешительности Запада.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал в интервью CNN.

Ринкевичс констатировал, что российское наступление на Харьковщине – следствие не только того, что России удалось перевести экономику на военные рельсы и проводить мобилизацию, но и следствие ошибок в том, как западные партнеры реагируют на ситуацию и оказывают поддержку Украине.

"То что мы видим – это следствие нашей неспособности предоставить Украине достаточно оружия и наложения ограничений на то, как Украина может его применять – для ударов по территории России. Здесь речь не о гражданских, а о легитимных военных целях", – отметил президент Латвии.

Он сказал, что абсолютно согласен со словами генсека НАТО о том, что для союзников пришло время пересмотреть ограничения по применению Украиной предоставленного ими оружия.

“What we see is the consequence of our inability to provide Ukraine with weapons and also putting restrictions [on using] those weapons to strike military targets in Russia.” Latvia’s President @edgarsrinkevics joins me with a plea for a change of policy from the West pic.twitter.com/5x3VLnuHf8