Генсек НАТО візьме участь у зустрічі глав Міноборони країн ЄС

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг у вівторок, 28 травня, візьме участь у засіданні міністрів оборони країн Євросоюзу.

Як пише "Європейська правда", про це йдеться пресрелізі Північноатлантичного альянсу.

Засідання відбудеться у Брюсселі в будівлі "Європа", що є резиденцією Ради Євросоюзу.

Згідно з повідомленням Ради ЄС, зустріч міністрів оборони пройде під головуванням топдипломат Євросоюзу Жозепа Борреля.

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Учасники зустрічі обговорять підтримку України з боку ЄС, а також підведуть підсумки різних поточних військових ініціатив, йдеться в заяві.

"Міністри оборони країн ЄС матимуть можливість неформально обмінятися думками з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом та міністром оборони України Рустемом Умєровим, який надасть оновлену інформацію про останні події та найбільш нагальні потреби України", – зазначають у повідомленні.

Напередодні міністри закордонних справ країн Європейського Союзу разом із українським колегою Дмитром Кулебою обговорили подальшу військову підтримку Києва та обмеження на використання західної зброї для ударів по Росії.

Нагадаємо, генсек НАТО Єнс Столтенберг наполягає, що союзникам потрібно переглянути обмеження на заборону Україні вдаряти по РФ західною зброєю на тлі прикордонних боїв на Харківщині.

Тим часом канцлер Німеччини Олаф Шольц виступає проти використання Україною наданої західними союзниками зброї для ударів по Росії.