Генсек НАТО примет участие во встрече глав Минобороны стран ЕС

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во вторник, 28 мая, примет участие в заседании министров обороны стран Евросоюза.

Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в пресс-релизе Североатлантического альянса.

Заседание состоится в Брюсселе в здании "Европа", что является резиденцией Совета Евросоюза.

Согласно сообщению Совета ЕС, встреча министров обороны пройдет под председательством топ-дипломата Евросоюза Жозепа Борреля.

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Участники встречи обсудят поддержку Украины со стороны ЕС, а также подведут итоги различных текущих военных инициатив, говорится в заявлении.

"Министры обороны стран ЕС будут иметь возможность неформально обменяться мнениями с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом и министром обороны Украины Рустемом Умеровым, который предоставит обновленную информацию о последних событиях и наиболее насущных потребностях Украины", – отмечается в сообщении.

Накануне министры иностранных дел стран Европейского Союза вместе с украинским коллегой Дмитрием Кулебой обсудили дальнейшую военную поддержку Киева и ограничения на использование западного оружия для ударов по России.

Напомним, генсек НАТО Йенс Столтенберг настаивает, что союзникам нужно пересмотреть ограничения на запрет Украине ударять по РФ западным оружием на фоне пограничных боев на Харьковщине.

Тем временем канцлер Германии Олаф Шольц выступает против использования Украиной предоставленного западными союзниками оружия для ударов по России.