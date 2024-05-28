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Данія та Литва попередили про загрозу руху Грузії в ЄС через закон про "іноагентів"

Новини — Вівторок, 28 травня 2024, 18:33 — Олег Павлюк

Міністри закордонних справ Данії та Литви одними з перших прокоментували остаточне ухвалення парламентом Грузії закону "Про прозорість іноземного впливу", який критики охрестили законом про "іноагентів" і порівнюють із російським.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Голова данської дипломатії Ларс Льокке Расмуссен вважає, що керівна партія Грузії ухвалила закон про "іноагентів", аби "змусити опозицію, ЗМІ та неурядові організації замовкнути".

"Якщо партія влади не змінить свій курс, Грузія не просунеться на шляху до членства в ЄС", – застеріг він.

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Литовський міністр закордонних справ Габріелюс Ландсбергіс назвав ухвалення закону "дуже сумним днем для Грузії та всієї Європи".

"Ухвалення цього закону фактично призупиняє вступ Грузії до ЄС, і від цього ніхто не виграє. Майже ніхто", – вважає він.

Після того, як провладна більшість парламенту Грузії 28 травня подолала вето президентки Саломе Зурабішвілі на закон про "іноагентів", він має набути чинності на початку червня.

Парламент Грузії ухвалив закон про "іноагентів" у третьому читанні 14 травня, після чого президентка наклала на нього вето. Через цей закон понад півтора місяця в Тбілісі щодня відбуваються акції протесту, а західні держави закликали Тбілісі відкласти його.

Читайте більше про те, чи вдасться Заходу зупинити проросійський дрейф Тбілісі.

Про події у Грузії можна також послухати подкаст Української правди за участю редактора ЄвроПравди Юрія Панченка.  

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Грузія Данія Литва
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