Данія та Литва попередили про загрозу руху Грузії в ЄС через закон про "іноагентів"

Міністри закордонних справ Данії та Литви одними з перших прокоментували остаточне ухвалення парламентом Грузії закону "Про прозорість іноземного впливу", який критики охрестили законом про "іноагентів" і порівнюють із російським.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Голова данської дипломатії Ларс Льокке Расмуссен вважає, що керівна партія Грузії ухвалила закон про "іноагентів", аби "змусити опозицію, ЗМІ та неурядові організації замовкнути".

"Якщо партія влади не змінить свій курс, Грузія не просунеться на шляху до членства в ЄС", – застеріг він.

Реклама:

🇩🇰FM @larsloekke : "Despite popular opposition and international appeals, Georgia's ruling party has today passed the foreign agent law to silence opposition, media and NGOs. Unless the ruling party changes its course of action, Georgia will not advance on path to EU membership.”

Литовський міністр закордонних справ Габріелюс Ландсбергіс назвав ухвалення закону "дуже сумним днем для Грузії та всієї Європи".

"Ухвалення цього закону фактично призупиняє вступ Грузії до ЄС, і від цього ніхто не виграє. Майже ніхто", – вважає він.

A very sad day for Georgia and the rest of Europe. The passing of this law effectively puts Georgia's accession to the EU on hold, with no benefit for anybody. Almost anybody. pic.twitter.com/TxeLqG1w6O