Дания и Литва предупредили об угрозе движения Грузии в ЕС из-за закона об "иноагентах"

Министры иностранных дел Дании и Литвы одними из первых прокомментировали окончательное принятие парламентом Грузии закона "О прозрачности иностранного влияния", который критики окрестили законом об "иноагентах" и сравнивают с российским.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Глава датской дипломатии Ларс Лёкке Расмуссен считает, что правящая партия Грузии приняла закон об "иноагентах", чтобы "заставить оппозицию, СМИ и неправительственные организации замолчать".

"Если партия власти не изменит свой курс, Грузия не продвинется на пути к членству в ЕС", – предостерег он.

🇩🇰FM @larsloekke : "Despite popular opposition and international appeals, Georgia's ruling party has today passed the foreign agent law to silence opposition, media and NGOs. Unless the ruling party changes its course of action, Georgia will not advance on path to EU membership.”

Литовский министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис назвал принятие закона "очень печальным днем для Грузии и всей Европы".

"Принятие этого закона фактически приостанавливает вступление Грузии в ЕС, и от этого никто не выиграет. Почти никто", – считает он.

A very sad day for Georgia and the rest of Europe. The passing of this law effectively puts Georgia's accession to the EU on hold, with no benefit for anybody. Almost anybody. pic.twitter.com/TxeLqG1w6O