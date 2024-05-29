ЗМІ: Угорщина на зустрічі послів ЄС блокує рішення для початку переговорів з Україною

Угорщина на зустрічі послів ЄС 29 травня блокує схвалення проєкту переговорної рамки про вступ України до Євросоюзу через питання прав нацменшин.

Про це повідомив у соцмережі Х (Twitter) редактор "Радіо Свобода" з питань Європи Рікард Джозвяк, пише "Європейська правда".

Представники 27 урядів ЄС у середу обговорюють проєкт переговорних рамок Єврокомісії для України та Молдови.

За інформацією Джозвяка, "Угорщина блокує Україну, але не Молдову через 11 двосторонніх питань щодо національних меншин в Україні".

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ЄС розглядає інтеграцію України та Молдови у парі, тому без прогресу щодо України рішення щодо Молдови теж не буде.

У ЄС все ще прагнуть офіційно розпочати переговори про вступ з Україною та Молдовою до кінця червня, але для цього необхідна одностайність всіх держав Євросоюзу, у тому числі згода Угорщини.

Червень є ключовим місяцем, оскільки у липні починається піврічне головування у Раді ЄС Угорщини, яка потенційно зможе скористатись повноваженням головуючої для гальмування рішень щодо України.

До слова, міжурядова конференція Україна-ЄС, яку вважають початком вступних переговорів, майже напевно не відбудеться 25 червня, як було раніше анонсовано в ЗМІ.

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