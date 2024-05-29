СМИ: Венгрия на встрече послов ЕС блокирует решение для начала переговоров с Украиной

Венгрия на встрече послов ЕС 29 мая блокирует одобрение проекта переговорной рамки о вступлении Украины в Евросоюз из-за вопроса прав нацменьшинств.

Об этом сообщил в соцсети Х (Twitter) редактор "Радио Свобода" по вопросам Европы Рикард Джозвяк, пишет "Европейская правда".

Представители 27 правительств ЕС в среду обсуждают проект переговорных рамок Еврокомиссии для Украины и Молдовы.

По информации Джозвяка, "Венгрия блокирует Украину, но не Молдову, из-за 11 двусторонних вопросов относительно национальных меньшинств в Украине".

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ЕС рассматривает интеграцию Украины и Молдовы в паре, поэтому без прогресса по Украине решения по Молдове тоже не будет.

В ЕС все еще стремятся официально начать переговоры о вступлении с Украиной и Молдовой до конца июня, но для этого необходимо единодушие всех государств Евросоюза, в том числе согласие Венгрии.

Июнь является ключевым месяцем, поскольку в июле начинается полугодовое председательство в Совете ЕС Венгрии, которая потенциально сможет воспользоваться полномочиями председательствующей для торможения решений по Украине.

К слову, межправительственная конференция Украина-ЕС, которую считают началом вступительных переговоров, почти наверняка не состоится 25 июня, как было ранее анонсировано в СМИ.

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