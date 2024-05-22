Конференція, що дає старт переговорам про вступ у ЄС, майже напевно не відбудеться 25 червня

Міжурядова конференція Україна-ЄС, яку вважають початком вступних переговорів, майже напевно не відбудеться 25 червня, як було раніше анонсовано в ЗМІ.

Про це йдеться у статті "Європейської правди" "Встигнути до Орбана: коли та як Україна планує розпочати переговори про свій вступ до ЄС".

25 червня у Люксембурзі має відбутися засідання Ради міністрів ЄС із загальних питань (General Affairs Council, або GAC) – органу, до повноважень якого входять, зокрема, процедурні рішення у процесі розширення Євросоюзу.

Як зазначається, це буде перше засідання GAC після євровиборів, і за планом, саме на ньому Рада дасть зелене світло для проведення Міжурядової конференції Україна-ЄС.

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"На цій конференції, за процедурою, Київ та Євросоюз спільно схвалять переговорну рамку, Україна оголосить свою переговорну позицію, і це буде таким собі урочистим початком переговорів. Суто юридично все це можна зробити того ж дня, 25 червня – наприклад, на рівні послів", – йдеться у статті.

В той же час для України початок вступних переговорів – історична подія.

"Тож варто чекати великої двосторонньої політичної події, включно з візитом представників української влади до Брюсселя. Та й додатковий привід для такого візиту вже є: 27-28 червня у Брюсселі проходитиме саміт ЄС", – йдеться у статті.

Раніше видання Politico повідомило, що брюссельські посадовці наполягають на тому, щоб розпочати офіційні переговори про вступ України до Європейського Союзу вже наступного місяця, і назвало дату – 25 червня.

Посол ЄС у Києві Катаріна Матернова вважає, що Україна готова розпочати переговори про вступ до Євросоюзу. Глава місії ЄС сподівається на їхній фактичний початок наприкінці червня.

Президентка Європарламенту Роберта Метсола під час останнього приїзду до Києва також сказала, що прогнозує початок переговорів до кінця першого півріччя 2024 року.

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