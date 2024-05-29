Умєров сказав Остіну, що Україна має право бити по Росії західною зброєю

Міністри оборони України та США Рустем Умєров та Ллойд Остін 29 травня провели телефонну розмову, зосереджену на ситуації на фронті та американській військовій допомозі Києву.

Про її зміст написав Умєров у Facebook, повідомляє "Європейська правда".

Під час розмови головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський розповів Остіну щодо ситуації на полі бою. Умєров окремо розповів про процес мобілізації та відновлення бойових бригад.

"Нашим фокусом залишається питання ППО та боєприпасів. Росія продовжує скидати керовані авіабомби вздовж всієї лінії фронту. Окремо наголосив, що Україна повинна мати право завдавати удари по ворожій території", – зазначив міністр.

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Речник Пентагону Патрик Райдер зі свого боку зазначив, що Остін розповів українським колегам про нові пакети військової допомоги США Україні, зокрема оголошений 24 травня пакет у 275 мільйонів доларів.

"Міністри Остін та Умеров також обговорили важливість подальшої потужної підтримки з боку союзників та партнерів, щоб допомогти Україні продовжувати боротьбу з російською агресією", – йдеться в повідомленні.

Останнім часом серед західних партнерів України активізувались обговорення, щоб послабити обмеження на удари українських сил по Росії західною зброєю.

Кілька європейських країн не заперечують, аби Україна била їхньою зброєю по РФ, розповів напередодні глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель.

Президент Франції Емманюель Макрон, зокрема, заявив, що Україні слід дозволити завдати удари по Росії. Фінляндія також не обмежувала Україну в ударах по Росії фінською зброєю.