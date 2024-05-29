У США кажуть, що не змінили позицію щодо ударів їхньою зброєю по РФ

У Державному департаменті США заявили про незмінність своєї позиції щодо заборони для України завдавати ударів по цілях на території Росії американською зброєю.

Про це під час брифінгу сказав речник американського Держдепу Метью Міллер, повідомляє "Європейська правда".

В представника зовнішньополітичного відомства США запитали, чи помиляються всі ті союзники Вашингтона, хто виступає за дозвіл для Києва дозволити бити західною зброєю по території РФ.

"Я говорив про це минулого тижня, і держсекретар говорив про це... Наша політика полягає в тому, що ми не заохочуємо та не забезпечуємо можливості для ударів за межами кордонів України", – зазначив Міллер.

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Водночас він наголосив, що Україна "не має більшого прихильника, ніж США", що Вашингтон підкріплює військовою допомогою, дипломатією, формуючи коаліцію з понад 50 країн світу на її підтримку, а також заходами для притягнення РФ до відповідальності.

"Ми продовжуватимемо підтримувати Україну, постачаючи зброю на фронт. І ви вже бачили низку партій допомоги в межах додаткового пакету підтримки. Багато допомоги вже надійшло на фронт", – вказав Міллер.

Нагадаємо, генсек НАТО Єнс Столтенберг наполягає, що союзникам потрібно переглянути обмеження на заборону Україні вдаряти по РФ західною зброєю на тлі прикордонних боїв на Харківщині.

Нещодавно газета New York Times повідомила, що державний секретар США Ентоні Блінкен хоче домогтися, щоб Україні було дозволено завдавати ударів по російській території американською зброєю. Він хоче переконати президента Джо Байдена зняти обмеження.

Повідомлялося, що спікер Палати представників США Майк Джонсон вважає, що Штати мають дозволити Україні вести війну "так, як вона вважає за потрібне", коментуючи прохання Києва дозволити удари американською зброєю по території Росії.

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