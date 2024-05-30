Норвегія вважає, що Україна повинна мати право бити по території РФ західною зброєю

Міністр закордонних справ Норвегії Еспен Барт Ейде заявив, що для України не має бути обмежень у застосуванні зброї, наданої західними партнерами.

Про це він сказав в інтерв’ю NRK, пише "Європейська правда".

Ейде заявив, що Україна повинна мати можливість застосовувати надану зброю проти тих військових цілей, як того потребує воєнна ситуація і як це буде найбільш ефективно, адже в іншому разі це накладання на Україну обмежень, які ускладнюють їй можливість перемагати.

"Також ми вважаємо, що Україна має абсолютно беззаперечне право згідно з міжнародним правом бити по цілях на території Росії у рамках захисту своєї території… Це абсолютно нормально у стані війни, і ми не можемо змушувати Україну боротися, тримаючи одну руку за спиною… Якщо Україну атакують російські сили з території Росії, бо у них є далекобійна зброя – повинна бути можливість відповісти їм", – зауважив очільник МЗС Норвегії.

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Його запитали, чи будуть від Норвегії заяви з цього приводу.

"Що стосується конкретних умов надання конкретних систем озброєння, то ми, як і інші країни, будемо говорити про це обережно. Йде війна, до всього, що говориться публічно, багато уваги. Такий підхід поділяють і багато партнерів, і ми", – додав Еспен Барт Ейде.

Раніше міністр закордонних справ Данії Ларс Люкке Расмуссен повідомив, що Україна зможе використовувати данські винищувачі F-16 для ударів по військових цілях в Росії.

За даними NYT, президент США Джо Байден наближається до зняття заборони на удари України по РФ американською зброєю.