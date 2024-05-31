Генсек НАТО: Україна має бити по Росії, щоб захищатися

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг наполягає на праві України завдавати ударів по російській території і каже, що дедалі більше союзників погоджуються із цим.

Про це повідомляє кореспондент "Європейської правди" з Праги, де відбувається міністерська зустріч НАТО.

За словами генсека Альянсу, після початку повномасштабного російського вторгнення Україна має безумовне право захищатися за допомогою ударів по російській території.

"Україна має право на самооборону, і це включає удари по цілях на території Росії. Це стає ще більш нагальним на тлі відкриття нового фронту (у Харківській області. – ЄП)", – пояснив він.

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Столтенберг підкреслив, що його переконання пов’язане з тим, що удари ЗСУ по Росії мають оборонний характер. "Україна повинна мати право завдавати ударів у відповідь, щоб захищатися", – зазначив генсек, окремо наголосивши, що для ефективного захисту Україна має використовувати новітню натовську зброю.

Генеральний секретар також нагадав, що дедалі більше держав-членів НАТО надають дозвіл Україні на використання своєї зброї, але відмовився йти у деталі щодо того, які умови висуваються при цьому для ЗСУ.

"Ми очікуємо, що це (удари по Росії. – ЄП) буде здійснюватися відповідально", – пояснив він.

Як повідомляли, ключові держави НАТО скоригували свою позицію за останні дні. Зокрема, Білий дім схвалив удари по Росії, але з обмеженнями. Також Німеччина повідомила, що розгляне питання дозволу бити її зброєю по РФ.

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