Генсек НАТО: Украина должна бить по России, чтобы защищаться

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг настаивает на праве Украины наносить удары по российской территории и говорит, что все больше союзников соглашаются с этим.

Об этом сообщает корреспондент "Европейской правды" из Праги, где проходит министерская встреча НАТО.

По словам генсека Альянса, после начала полномасштабного российского вторжения Украина имеет безусловное право защищаться с помощью ударов по российской территории.

"Украина имеет право на самооборону и это включает удары по целям на территории России. Это становится еще более насущным, на фоне открытия нового фронта (в Харьковской области. – ЕП)", – пояснил он.

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Столтенберг подчеркнул, что его убеждение связано с тем, что удары ВСУ по России имеют оборонительный характер. "Украина должна иметь право наносить ответные удары, чтобы защищаться", – отметил генсек, отдельно отметив, что для эффективной защиты Украина должна использовать новейшее натовское оружие.

Генеральный секретарь также напомнил, что все больше государств-членов НАТО дают разрешение Украине на использование своего оружия, но отказался вдаваться в детали того, какие условия выдвигаются при этом для ВСУ.

"Мы ожидаем, что это (удары по России. – ЕП) будет осуществляться ответственно", – пояснил он.

Как сообщалось, ключевые государства НАТО скорректировали свою позицию за последние дни. В частности, Белый дом одобрил удары по России, но с ограничениями. Германия сообщила, что рассмотрит вопрос разрешения бить ее оружием по РФ.

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