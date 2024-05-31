Пісторіус: Німеччина розгляне питання дозволу бити її зброєю по РФ

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що Берлін розгляне питання дозволу Україні бити німецькою зброєю по території Росії.

Як пише "Європейська правда", про це він сказав в Одесі під час спільного зі своїм українським колегою Рустемом Умєровим брифінгу, повідомляє Укрінформ.

Обговорюючи питання можливого використання німецької зброї Україною для ударів по РФ, він вказав, що канцлер ФРН Олаф Шольц днями "однозначно" сказав, що її можна застосовувати в "межах міжнародного права".

За його словами, двосторонні договори існують "не для того, щоб їх публічно обговорювати, чи проводити якісь "червоні лінії", що терпимо, а що нетерпимо".

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"По-третє, це те, що ми будемо розглядати", – сказав Пісторіус.

Раніше ЗМІ з посиланням на джерело повідомили, що канцлер Німеччини Олаф Шольц виступає за те, щоб дозволити використання західної зброї по цілях на території Росії. Втім, це джерело не надало подробиць.

У вівторок канцлер Німеччини наголосив, що Україна "має всі можливості згідно з міжнародним правом робити те, що вона робить", а західні країни, які допомагають Україні зброєю, "виявили всі правила їх використання, які базуються на міжнародному праві".

Втім, міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус вказав, що "в інтересах військової тактики і стратегії має бути зрозуміло, що ми не повинні публічно обговорювати, що можливо, що дозволено і що ми хотіли б бачити, а що ні".

Нагадаємо, генсек НАТО Єнс Столтенберг наполягає, що союзникам потрібно переглянути обмеження на заборону Україні вдаряти по РФ західною зброєю на тлі прикордонних боїв на Харківщині.