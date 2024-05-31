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Орбан підбадьорив Трампа, якого суд визнав винним у кримінальній справі

Новини — П'ятниця, 31 травня 2024, 12:35 — Христина Бондарєва

Глава уряду Угорщини Віктор Орбан у відповідь на визнання експрезидента США Дональда Трампа винним у кримінальній справі закликав його продовжити свою боротьбу напередодні президентських виборів у листопаді. 

Про це Орбан написав у соцмережі Х (Twitter), повідомляє "Європейська правда".

Орбан відзначив, що знає Дональда Трампа як "людину честі", яка на посаді президента завжди ставила Америку "на перше місце".

"Він користувався повагою в усьому світі і використовував цю повагу для розбудови миру. Нехай люди винесуть свій вердикт у листопаді цього року! Продовжуйте боротися, пане президенте!" – написав глава угорського уряду, маючи на увазі листопадові вибори у США.

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Журі присяжних на суді в Нью-Йорку 30 травня визнало експрезидента США Дональда Трампа винним за всіма 34 звинуваченнями в кримінальній справі, що пов'язана з приховуванням інформації про позашлюбні зв'язки.

Йдеться про перший кримінальний процес над Трампом у справі про виплату грошей порноакторці за нерозголошення інформації з метою впливу на вибори 2016 року.

Нагадаємо, у березні Орбан здійснив візит до США, де зустрічався з Дональдом Трампом. Цей візит став майже безпрецедентним за концентрацією порушень правил та традицій дипломатичних відносин. Читайте детально про те, як Орбан "спалив мости" у відносинах Угорщини з владою США.

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США Орбан Трамп Угорщина
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