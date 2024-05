Орбан підбадьорив Трампа, якого суд визнав винним у кримінальній справі

Глава уряду Угорщини Віктор Орбан у відповідь на визнання експрезидента США Дональда Трампа винним у кримінальній справі закликав його продовжити свою боротьбу напередодні президентських виборів у листопаді.

Про це Орбан написав у соцмережі Х (Twitter), повідомляє "Європейська правда".

Орбан відзначив, що знає Дональда Трампа як "людину честі", яка на посаді президента завжди ставила Америку "на перше місце".

"Він користувався повагою в усьому світі і використовував цю повагу для розбудови миру. Нехай люди винесуть свій вердикт у листопаді цього року! Продовжуйте боротися, пане президенте!" – написав глава угорського уряду, маючи на увазі листопадові вибори у США.

I’ve known President @realDonaldTrump to be a man of honour. As President, he always put America first, he commanded respect around the world and used this respect to build peace. Let the people make their verdict this November! Keep on fighting, Mr. President!