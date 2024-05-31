Орбан подбодрил Трампа, которого суд признал виновным по уголовному делу

Глава правительства Венгрии Виктор Орбан в ответ на признание экс-президента США Дональда Трампа виновным по уголовному делу призвал его продолжить свою борьбу накануне президентских выборов в ноябре.

Об этом Орбан написал в соцсети Х (Twitter), сообщает "Европейская правда".

Орбан отметил, что знает Дональда Трампа как "человека чести", который на посту президента всегда ставил Америку "на первое место".

"Он пользовался уважением во всем мире и использовал это уважение для развития мира. Пусть люди вынесут свой вердикт в ноябре этого года! Продолжайте бороться, господин президент!" – написал глава венгерского правительства, имея в виду ноябрьские выборы в США.

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I’ve known President @realDonaldTrump to be a man of honour. As President, he always put America first, he commanded respect around the world and used this respect to build peace. Let the people make their verdict this November! Keep on fighting, Mr. President! — Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) May 31, 2024

Жюри присяжных на суде в Нью-Йорке 30 мая признало экс-президента США Дональда Трампа виновным по всем 34 обвинениям в уголовном деле, связанном с сокрытием информации о внебрачных связях.

Речь идет о первом уголовном процессе над Трампом по делу о выплате денег порноактрисе за неразглашение информации с целью влияния на выборы 2016 года.

Напомним, в марте Орбан совершил визит в США, где встречался с Дональдом Трампом. Этот визит стал почти беспрецедентным по концентрации нарушений правил и традиций дипломатических отношений. Читайте подробно о том, как Орбан "сжег мосты" в отношениях Венгрии с властями США.