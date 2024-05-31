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Орбан подбодрил Трампа, которого суд признал виновным по уголовному делу

Новости — Пятница, 31 мая 2024, 12:35 — Кристина Бондарева

Глава правительства Венгрии Виктор Орбан в ответ на признание экс-президента США Дональда Трампа виновным по уголовному делу призвал его продолжить свою борьбу накануне президентских выборов в ноябре.

Об этом Орбан написал в соцсети Х (Twitter), сообщает "Европейская правда".

Орбан отметил, что знает Дональда Трампа как "человека чести", который на посту президента всегда ставил Америку "на первое место".

"Он пользовался уважением во всем мире и использовал это уважение для развития мира. Пусть люди вынесут свой вердикт в ноябре этого года! Продолжайте бороться, господин президент!" – написал глава венгерского правительства, имея в виду ноябрьские выборы в США.

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Жюри присяжных на суде в Нью-Йорке 30 мая признало экс-президента США Дональда Трампа виновным по всем 34 обвинениям в уголовном деле, связанном с сокрытием информации о внебрачных связях.

Речь идет о первом уголовном процессе над Трампом по делу о выплате денег порноактрисе за неразглашение информации с целью влияния на выборы 2016 года. 

Напомним, в марте Орбан совершил визит в США, где встречался с Дональдом Трампом. Этот визит стал почти беспрецедентным по концентрации нарушений правил и традиций дипломатических отношений. Читайте подробно о том, как Орбан "сжег мосты" в отношениях Венгрии с властями США.

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США Орбан Трамп Венгрия
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