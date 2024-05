Орбан подбодрил Трампа, которого суд признал виновным по уголовному делу

Глава правительства Венгрии Виктор Орбан в ответ на признание экс-президента США Дональда Трампа виновным по уголовному делу призвал его продолжить свою борьбу накануне президентских выборов в ноябре.

Об этом Орбан написал в соцсети Х (Twitter), сообщает "Европейская правда".

Орбан отметил, что знает Дональда Трампа как "человека чести", который на посту президента всегда ставил Америку "на первое место".

"Он пользовался уважением во всем мире и использовал это уважение для развития мира. Пусть люди вынесут свой вердикт в ноябре этого года! Продолжайте бороться, господин президент!" – написал глава венгерского правительства, имея в виду ноябрьские выборы в США.

I’ve known President @realDonaldTrump to be a man of honour. As President, he always put America first, he commanded respect around the world and used this respect to build peace. Let the people make their verdict this November! Keep on fighting, Mr. President!