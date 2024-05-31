Пісторіус пояснив пом'якшення заборони на удари німецькою зброєю по Росії

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус пояснив рішення Берліна дозволити Україні використовувати німецьку зброю проти військових об'єктів в Росії "стратегічним пристосуванням до мінливої ситуації".

Про це, як пише "Європейська правда" з посиланням на ZDF, він сказав під час візиту до Молдови 31 травня.

Пісторіус наголосив, що вважає правильним рішення дозволити Києву уражати німецькою зброєю окремі військові об'єкти на території Росії.

"Це те, що ми завжди робили від початку війни, яку Путін веде проти України. Ми адаптувалися до ситуації, адаптували нашу стратегію в кожному конкретному випадку", – сказав він на зустрічі з молдовським колегою Анатолієм Носатим.

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Водночас, зауважив Пісторіус, Німеччина не буде поновлювати дискусії про постачання Україні німецьких крилатих ракет Taurus. Він пояснив, що ці дискусії знову стосуватимуться зброї з дальністю ураження в кілька сотень кілометрів.

"І ця межа залишається незмінною, навіть після заяв наших партнерів і нас самих", – підкреслив він.

В уряді Німеччини раніше підтвердили, що дозволяють Україні використовувати надану німецьку зброю для ударів по військових об’єктах на території РФ на тлі російського наступу в Харківській області.

У Єврокомісії заявили, що згідно з міжнародним правом, Україна має право захищати себе від розв’язаної агресії, зокрема, завдаючи ударів по військових об’єктах на території РФ.