Німеччина підтвердила дозвіл Україні бити наданою зброєю по військових об’єктах в РФ

Уряд Німеччини офіційно підтвердив, що дозволяє Україні використовувати надану німецьку зброю для ударів по військових об’єктах на території РФ.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив речник німецького уряду Штеффен Гебештрайт, якого цитує t-online.

Згідно із його заявою, Україна може "використовувати зброю, надану для цієї мети, відповідно до своїх міжнародно-правових зобов'язань" – в тому числі і зброю, надану Німеччиною.

Йдеться "про звільнення української території", зазначив речник.

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Уряд Німеччини домовився з Україною, "що зброя, яку ми постачаємо, буде використана з цією метою відповідно до міжнародного права".

У заяві, зокрема, йдеться про масовані атаки Росії в Харківській області, які тривають вже кілька тижнів і "готуються, координуються і здійснюються" з позицій у сусідньому прикордонному регіоні РФ.

"Разом ми переконані, що Україна має право згідно з міжнародним правом захищатися від цих атак", додав Гебештрайт.

Нещодавно Україна підтвердила повідомлення в ЗМІ, які з'явилися напередодні, про те, що адміністрація президента США Джо Байдена непублічно схвалила удари України по території РФ з використанням американської зброї, але тільки неподалік Харківської області.