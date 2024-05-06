Україна буде однією з тем зустрічі Макрона з лідером Китаю

Президент Франції Емманюель Макрон спробує переконати лідера Китаю використати наявні у КНР важелі впливу на Росію для того, щоб наблизити завершення війни проти України.

Про це повідомляє AP, пише "Європейська правда".

Єлисейський палац зазначив, що дипломатичні зусилля для підтримки України і створення тиску на Росію є найвищим пріоритетом для Франції. Макрон у розмові з лідером Китаю Сі Цзіньпіном буде закликати його використати доступні важелі впливу на Росію для того, щоб сприяти завершенню війни в Україні.

Обізнаний з підготовкою зустрічі посадовець, що коментував на умовах анонімності, розповів, що Макрон підніме питання про китайські компанії, які постачають Росії продукцію, що допомагає їй у веденні війни проти України, а також закликатиме Пекін підтримувати діалог з Україною.

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На додачу, Макрон планує говорити про ситуацію на Близькому Сході.

Також лідери обговорять протидію змінам клімату і торговельні суперечки, зокрема щодо електромобілів, алкоголю та косметики.

Нагадаємо, Сі Цзіньпін прибув до Франції вдень 5 травня, розпочавши своє кількаденне турне європейськими країнами. У Франції він перебуватиме в понеділок і вівторок, після чого вирушить до Сербії та Угорщини. Це його перший візит на континент з часів пандемії коронавірусу.

Раніше повідомляли, що Владімір Путін у травні може вирушити з візитом до Китаю.