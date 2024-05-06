Украина будет одной из тем встречи Макрона с лидером Китая

Президент Франции Эмманюэль Макрон попытается убедить лидера Китая использовать имеющиеся у КНР рычаги влияния на Россию для того, чтобы приблизить завершение войны против Украины.

Об этом сообщает AP, пишет "Европейская правда".

Елисейский дворец отметил, что дипломатические усилия для поддержки Украины и создания давления на Россию является наивысшим приоритетом для Франции. Макрон в разговоре с лидером Китая Си Цзиньпином будет призывать его использовать доступные рычаги влияния на Россию для того, чтобы способствовать завершению войны в Украине.

Осведомленный с подготовкой встречи чиновник, который комментировал на условиях анонимности, рассказал, что Макрон поднимет вопрос о китайских компаниях, которые поставляют России продукцию, помогающую ей в ведении войны против Украины, а также будет призывать Пекин поддерживать диалог с Украиной.

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В дополнение, Макрон планирует говорить о ситуации на Ближнем Востоке.

Также лидеры обсудят противодействие изменениям климата и торговые споры, в частности относительно электромобилей, алкоголя и косметики.

Напомним, Си Цзиньпин прибыл во Францию днем 5 мая, начав свое многодневное турне по европейским странам. Во Франции он будет находиться в понедельник и вторник, после чего отправится в Сербию и Венгрию. Это его первый визит на континент со времен пандемии коронавируса.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин в мае может отправиться с визитом в Китай.