Європарламент закликав не вважати легітимними "перевибори" Путіна у Росії

Європарламент ухвалив резолюцію, у якій засуджує те, як проходили "перевибори" Владіміра Путіна та закликає не вважити їх легітимними.

Як повідомляє "Європейська правда", про це оголосила пресслужба Європарламенту.

У резолюції, ухваленій у четвер 25 квітня 493 голосами, європарламентарі називають "фарсом" і закликають країн-членів ЄС та міжнародну спільноту не визнавати результати російських "виборів", оскільки вони проводилися у тому числі на окупованих територіях України, а на території Росії не були ані вільними, ані чесними.

Парламентарі наголосили, що єдиною метою цієї імітації процесу волевиявлення було легітимізувати подальшу владу Путіна, внутрішні репресії і війну проти України.

У тексті окремо висловили жаль у зв’язку з тим, що прем’єр Угорщини Віктор Орбан відступив від загальної лінії ЄС і привітав Путіна з "перемогою".

Євродепутати закликають країни ЄС обмежити відносини з путінською Росією виключно питаннями, що необхідні для регіональної безпеки чи пов’язані з гуманітарними цілями та захистом прав людини, як, наприклад, обмін ув’язненими, звільнення політв’язнів чи повернення українських дітей, вивезених у Росію.

"Члени Європарламенту закликають ЄС і країн-членів продовжувати активно підтримувати незалежні організації російського громадянського суспільства, незалежні медіа й правозахисників та активно взаємодіяти з російською демократичною опозицією і пропонувати їй підтримку", – зазначають у комюніке.

Нагадаємо, резолюції Європарламенту висловлюють його позицію з певного питання і не мають зобов'язуючої сили.

Євросоюз в офіційній заяві розкритикував російські "вибори президента" як такі, що проходили з численними обмеженнями, без участі реальної опозиції і проводилися в тому числі на окупованих територіях України.

Після фальсифікованих "виборів" у Росії Путін втратив легітимність як президент цієї держави, тож "Європейська правда" більше не вживає термін "президент" щодо цієї особи та нагадує, що після його інавгурації нелегітимним стане також уряд РФ. Тут ми обґрунтовуємо та пояснюємо важливість цієї зміни.