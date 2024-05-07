Президент Латвії у розмові з Зеленським підтвердив свою участь у Саміті миру

Президент Латвії Едгардс Рінкевичс у вівторок, 7 травня, провів телефонну розмову зі своїм українським колегою Володимиром Зеленським.

Про це він написав у Twitter (X), повідомляє "Європейська правда".

Під час розмови Рінкевичс підтвердив, що братиме участь у майбутньому Саміті миру, який відбудеться наступного місяця у Швейцарії.

Також президенти обох країн обговорили питання оборонної співпраці.

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Рінкевичс окремо подякував Зеленському за привітання з нагоди річниці відновлення незалежності Латвії.

Напередодні польський президент Анджей Дуда підтвердив Зеленському, що приїде на Саміт миру у Швейцарії.

Глобальний саміт миру відбудеться 15-16 червня у швейцарському Бюргенштоку. На нього Швейцарія запросила понад 160 країн і міжнародних організацій, але не Росію.

Голова Федеральної ради Швейцарії Віола Амгерд напередодні підтвердила, що запрошення на саміт отримав зокрема Папа Римський Франциск.