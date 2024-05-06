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Дуда підтвердив Зеленському, що приїде на саміт миру у Швейцарії

Новини — Понеділок, 6 травня 2024, 19:45 — Олег Павлюк

Президенти України та Польщі Володимир Зеленський та Анджей Дуда 6 травня провели телефонну розмову, присвячену прийдешньому Глобальному саміту миру у Швейцарії.

Про це у Twitter (X) сповістили обидва лідери, пише "Європейська правда".

Зеленський подякував Дуді за непохитну підтримку "формули миру" і "підтвердження участі в саміті миру в Швейцарії".

"Ми обговорили кроки для забезпечення якомога ширшої участі країн Глобального Півдня. Єдиний надійний мир – це мир, заснований на справедливих умовах. Наш Саміт миру надає найкращу можливість досягти цього", – додав він.

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Польський президент підтвердив, що оголосив українському візаві про свою участь у прийдешньому мирному саміті у Швейцарії. "Ми об'єднані заради справедливого миру!" – додав Дуда.

Глобальний саміт миру відбудеться 15-16 червня у швейцарському Бюргенштоку. На нього Швейцарія запросила понад 160 країн і міжнародних організацій, але не Росію.

Голова Федеральної ради Швейцарії Віола Амгерд напередодні підтвердила, що запрошення на саміт отримав зокрема Папа Римський Франциск.

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