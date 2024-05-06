Дуда підтвердив Зеленському, що приїде на саміт миру у Швейцарії

Президенти України та Польщі Володимир Зеленський та Анджей Дуда 6 травня провели телефонну розмову, присвячену прийдешньому Глобальному саміту миру у Швейцарії.

Про це у Twitter (X) сповістили обидва лідери, пише "Європейська правда".

Зеленський подякував Дуді за непохитну підтримку "формули миру" і "підтвердження участі в саміті миру в Швейцарії".

"Ми обговорили кроки для забезпечення якомога ширшої участі країн Глобального Півдня. Єдиний надійний мир – це мир, заснований на справедливих умовах. Наш Саміт миру надає найкращу можливість досягти цього", – додав він.

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I spoke with President of Poland @AndrzejDuda and thanked him for his unwavering support for the Peace Formula and confirmation of his attendance at the Peace Summit in Switzerland.



We discussed steps to ensure the broadest possible participation of Global South countries.… pic.twitter.com/lo9URA1vHb — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 6, 2024

Польський президент підтвердив, що оголосив українському візаві про свою участь у прийдешньому мирному саміті у Швейцарії. "Ми об'єднані заради справедливого миру!" – додав Дуда.

Today I had a phone call with President @ZelenskyyUa. During the conversation I declared my participation in the upcoming peace summit in Switzerland. We are united for the sake of a just peace! 🇵🇱🤝🇺🇦 pic.twitter.com/QphG9QKACS — Andrzej Duda (@AndrzejDuda) May 6, 2024

Глобальний саміт миру відбудеться 15-16 червня у швейцарському Бюргенштоку. На нього Швейцарія запросила понад 160 країн і міжнародних організацій, але не Росію.

Голова Федеральної ради Швейцарії Віола Амгерд напередодні підтвердила, що запрошення на саміт отримав зокрема Папа Римський Франциск.