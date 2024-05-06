Дуда підтвердив Зеленському, що приїде на саміт миру у Швейцарії
Президенти України та Польщі Володимир Зеленський та Анджей Дуда 6 травня провели телефонну розмову, присвячену прийдешньому Глобальному саміту миру у Швейцарії.
Про це у Twitter (X) сповістили обидва лідери, пише "Європейська правда".
Зеленський подякував Дуді за непохитну підтримку "формули миру" і "підтвердження участі в саміті миру в Швейцарії".
"Ми обговорили кроки для забезпечення якомога ширшої участі країн Глобального Півдня. Єдиний надійний мир – це мир, заснований на справедливих умовах. Наш Саміт миру надає найкращу можливість досягти цього", – додав він.
I spoke with President of Poland @AndrzejDuda and thanked him for his unwavering support for the Peace Formula and confirmation of his attendance at the Peace Summit in Switzerland.— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 6, 2024
We discussed steps to ensure the broadest possible participation of Global South countries.… pic.twitter.com/lo9URA1vHb
Польський президент підтвердив, що оголосив українському візаві про свою участь у прийдешньому мирному саміті у Швейцарії. "Ми об'єднані заради справедливого миру!" – додав Дуда.
Today I had a phone call with President @ZelenskyyUa. During the conversation I declared my participation in the upcoming peace summit in Switzerland. We are united for the sake of a just peace! 🇵🇱🤝🇺🇦 pic.twitter.com/QphG9QKACS— Andrzej Duda (@AndrzejDuda) May 6, 2024
Глобальний саміт миру відбудеться 15-16 червня у швейцарському Бюргенштоку. На нього Швейцарія запросила понад 160 країн і міжнародних організацій, але не Росію.
Голова Федеральної ради Швейцарії Віола Амгерд напередодні підтвердила, що запрошення на саміт отримав зокрема Папа Римський Франциск.