Дуда підтвердив Зеленському, що приїде на саміт миру у Швейцарії

Президенти України та Польщі Володимир Зеленський та Анджей Дуда 6 травня провели телефонну розмову, присвячену прийдешньому Глобальному саміту миру у Швейцарії.

Про це у Twitter (X) сповістили обидва лідери, пише "Європейська правда".

Зеленський подякував Дуді за непохитну підтримку "формули миру" і "підтвердження участі в саміті миру в Швейцарії".

"Ми обговорили кроки для забезпечення якомога ширшої участі країн Глобального Півдня. Єдиний надійний мир – це мир, заснований на справедливих умовах. Наш Саміт миру надає найкращу можливість досягти цього", – додав він.

