Президент Латвии в разговоре с Зеленским подтвердил свое участие в Саммите мира
Президент Латвии Эдгардс Ринкевичс во вторник, 7 мая, провел телефонный разговор со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским.
Об этом он написал в Twitter (X), сообщает "Европейская правда".
Во время разговора Ринкевичс подтвердил, что будет участвовать в предстоящем Саммите мира, который состоится в следующем месяце в Швейцарии.
Также президенты обеих стран обсудили вопросы оборонного сотрудничества.
Ринкевичс отдельно поблагодарил Зеленского за поздравления по случаю годовщины восстановления независимости Латвии.
Накануне польский президент Анджей Дуда подтвердил Зеленскому, что приедет на Саммит мира в Швейцарии.
Глобальный саммит мира состоится 15-16 июня в швейцарском Бюргенштоке. На него Швейцария пригласила более 160 стран и международных организаций, но не Россию.
Председатель Федерального совета Швейцарии Виола Амгерд накануне подтвердила, что приглашение на саммит получил в том числе Папа Римский Франциск.