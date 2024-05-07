Президент Латвии в разговоре с Зеленским подтвердил свое участие в Саммите мира

Президент Латвии Эдгардс Ринкевичс во вторник, 7 мая, провел телефонный разговор со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским.

Об этом он написал в Twitter (X), сообщает "Европейская правда".

Во время разговора Ринкевичс подтвердил, что будет участвовать в предстоящем Саммите мира, который состоится в следующем месяце в Швейцарии.

Также президенты обеих стран обсудили вопросы оборонного сотрудничества.

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Ринкевичс отдельно поблагодарил Зеленского за поздравления по случаю годовщины восстановления независимости Латвии.

Накануне польский президент Анджей Дуда подтвердил Зеленскому, что приедет на Саммит мира в Швейцарии.

Глобальный саммит мира состоится 15-16 июня в швейцарском Бюргенштоке. На него Швейцария пригласила более 160 стран и международных организаций, но не Россию.

Председатель Федерального совета Швейцарии Виола Амгерд накануне подтвердила, что приглашение на саммит получил в том числе Папа Римский Франциск.