Зеленский обсудил с премьером Испании завершение переговоров по соглашению по безопасности

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Испании Педро Санчес во вторник провели телефонный разговор, обсудив, в частности, грядущий Саммит мира и переговоры по двустороннему соглашению по безопасности.

Об этом Зеленский написал в Twitter (X), сообщает "Европейская правда".

Во время разговора Санчес подтвердил Зеленскому, что будет участвовать в мирном саммите, который состоится в Швейцарии в следующем месяце.

Украинский президент поблагодарил премьера Испании за его активную поддержку Формулы мира и ее продвижение среди стран Латинской Америки и Африки.

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"Мы приветствовали завершение переговоров по двустороннему соглашению по безопасности на основе Вильнюсской декларации G7", – отметил Зеленский.

Он также поблагодарил Испанию за всю ее военную помощь Украине, в частности за усиление противовоздушной обороны.

Ранее президент Латвии Эдгардс Ринкевичс в разговоре с Зеленским подтвердил, что будет участвовать в Саммите мира.

Накануне украинский президент и премьер Эстонии Кая Каллас обсудили завершение работы над соглашением по безопасности.