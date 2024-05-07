Зеленский обсудил с премьером Испании завершение переговоров по соглашению по безопасности
Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Испании Педро Санчес во вторник провели телефонный разговор, обсудив, в частности, грядущий Саммит мира и переговоры по двустороннему соглашению по безопасности.
Об этом Зеленский написал в Twitter (X), сообщает "Европейская правда".
Во время разговора Санчес подтвердил Зеленскому, что будет участвовать в мирном саммите, который состоится в Швейцарии в следующем месяце.
Украинский президент поблагодарил премьера Испании за его активную поддержку Формулы мира и ее продвижение среди стран Латинской Америки и Африки.
"Мы приветствовали завершение переговоров по двустороннему соглашению по безопасности на основе Вильнюсской декларации G7", – отметил Зеленский.
Он также поблагодарил Испанию за всю ее военную помощь Украине, в частности за усиление противовоздушной обороны.
Ранее президент Латвии Эдгардс Ринкевичс в разговоре с Зеленским подтвердил, что будет участвовать в Саммите мира.
Накануне украинский президент и премьер Эстонии Кая Каллас обсудили завершение работы над соглашением по безопасности.