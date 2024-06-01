Плани Туска обмежити доступ у прикордоння з Білоруссю стривожили місцеві громади

Плани уряду Польщі на три місяці обмежити доступ у прикордонні з Білоруссю території викликало невдоволення місцевих громад, які побоюються негативних наслідків для себе.

Про це повідомляє RMF24, пише "Європейська правда".

Плани польського уряду з 4 червня на 90 днів заборонити доступ до низки районів у прикордонній зоні з Білоруссю на тлі напруженості на кордоні стурбували місцеве самоврядування.

Проєкт постанови стосується 27 місць у Підляському воєводстві, зокрема біля Гайнувки та Білостока.

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Місцеве самоврядування Гайнувського району вже звернулося з листом до прем’єр-міністра Дональда Туска і пояснює у ньому, що це стане серйозним ударом для місцевого туристичного бізнесу довкола Біловезької Пущі та, відповідно, по доходах до місцевих бюджетів.

Вони наполягають, що зона обмежень не має охоплювати населені пункти і популярні туристичні місця, хоча є райони, де прикордонний "буфер" можна робити навіть більшим.

Адміністрація національного парку Біловезька Пуща також виступила з пропозицією переглянути межі зони, доступ у яку буде заборонено.

Одночасно обурення лунає і від ініціатив, які переймаються можливими порушеннями прав людини під час затримання мігрантів на кордоні, вони вважають, що тепер такі випадки важко буде виявляти і документувати.

Нагадаємо, прем’єр Польщі Дональд Туск анонсував обмеження доступу до прикордонної зони після того, як цього тижня в районі села Дубичі Церковні прикордонника поранили ножем.

Раніше уряд Польщі оголосив про виділення 10 млрд злотих ($2,6 млрд) на програму "Щит Схід", яка передбачає, серед іншого, будівництво укріплень і дамб уздовж східного кордону.