Планы Туска ограничить доступ в приграничье с Беларусью встревожили местные общины
Планы правительства Польши на три месяца ограничить доступ в приграничные с Беларусью территории вызвало недовольство местных общин, которые опасаются негативных последствий для себя.
Об этом сообщает RMF24, пишет "Европейская правда".
Планы польского правительства с 4 июня на 90 дней запретить доступ к ряду районов в приграничной зоне с Беларусью на фоне напряженности на границе обеспокоили местное самоуправление.
Проект постановления касается 27 мест в Подляском воеводстве, в частности возле Гайнувки и Белостока.
Местное самоуправление Гайнувского района уже обратилось с письмом к премьер-министру Дональду Туску и объясняет в нем, что это станет серьезным ударом для местного туристического бизнеса вокруг Беловежской Пущи и, соответственно, по доходам в местные бюджеты.
Они настаивают, что зона ограничений не должна охватывать населенные пункты и популярные туристические места, хотя есть районы, где пограничный "буфер" можно делать даже больше.
Администрация национального парка Беловежская Пуща также выступила с предложением пересмотреть границы зоны, доступ в которую будет запрещен.
Одновременно возмущение звучит и от инициатив, которые обеспокоены возможными нарушениями прав человека при задержании мигрантов на границе, они считают, что теперь такие случаи трудно будет выявлять и документировать.
Напомним, премьер Польши Дональд Туск анонсировал ограничение доступа в пограничную зону после того, как на этой неделе в районе села Дубичи Церковные пограничника ранили ножом.
Ранее правительство Польши объявило о выделении 10 млрд злотых ($2,6 млрд) на программу "Щит Восток", которая предусматривает, среди прочего, строительство укреплений и дамб вдоль восточной границы.