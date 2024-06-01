Планы Туска ограничить доступ в приграничье с Беларусью встревожили местные общины

Планы правительства Польши на три месяца ограничить доступ в приграничные с Беларусью территории вызвало недовольство местных общин, которые опасаются негативных последствий для себя.

Об этом сообщает RMF24, пишет "Европейская правда".

Планы польского правительства с 4 июня на 90 дней запретить доступ к ряду районов в приграничной зоне с Беларусью на фоне напряженности на границе обеспокоили местное самоуправление.

Проект постановления касается 27 мест в Подляском воеводстве, в частности возле Гайнувки и Белостока.

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Местное самоуправление Гайнувского района уже обратилось с письмом к премьер-министру Дональду Туску и объясняет в нем, что это станет серьезным ударом для местного туристического бизнеса вокруг Беловежской Пущи и, соответственно, по доходам в местные бюджеты.

Они настаивают, что зона ограничений не должна охватывать населенные пункты и популярные туристические места, хотя есть районы, где пограничный "буфер" можно делать даже больше.

Администрация национального парка Беловежская Пуща также выступила с предложением пересмотреть границы зоны, доступ в которую будет запрещен.

Одновременно возмущение звучит и от инициатив, которые обеспокоены возможными нарушениями прав человека при задержании мигрантов на границе, они считают, что теперь такие случаи трудно будет выявлять и документировать.

Напомним, премьер Польши Дональд Туск анонсировал ограничение доступа в пограничную зону после того, как на этой неделе в районе села Дубичи Церковные пограничника ранили ножом.

Ранее правительство Польши объявило о выделении 10 млрд злотых ($2,6 млрд) на программу "Щит Восток", которая предусматривает, среди прочего, строительство укреплений и дамб вдоль восточной границы.