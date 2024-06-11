ЗМІ: У ЄС думають про спосіб зберегти постачання газу через українську ГТС

Європейські посадовці міркують над тим, як зберегти постачання газу через українську ГТС після завершення контракту з "Газпромом" (який Україна категорично проти продовжувати), оскільки для кількох країн це досі вкрай важливо.

Про це повідомляє Bloomberg, пише "Європейська правда".

В кінці 2024 року, як відомо, спливає дія контракту з "Газпромом" про транзит через українську ГТС. У Києві категорично відкидали можливість його продовження. Це є викликом для тих небагатьох країн ЄС – зокрема Словаччини та Австрії – які ще продовжують отримувати російський газ через трубопровід.

За інформацією видання, європейські уряди та представники компаній говорять з українськими колегами про способи продовжити постачання газу цим шляхом.

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Один з варіантів, який нібито обговорюється – щоб європейські компанії закуповували газ у Азербайджану і він починав транспортуватися через російські труби у напрямку Європи. Це мало би зацікавити і Україну, оскільки вона отримує прибуток від транзиту і зацікавлена у тому, щоб система далі обслуговувалася і залишалася в робочому стані.

Теперішній очільник групи "Нафтогаз" Олексій Чернишов у спілкуванні з Bloomberg News відкинув якісь варіанти рішення, що означали би продовження співпраці з "Газпромом", але сказав, що купівля газу у Азербайджану "може мати майбутнє".

Ідея з купівлею газу для Європи в Азербайджані теоретично може зацікавити і Росію, якби її оформили як "своп". Такі угоди у нафтогазовій сфері іноді застосовують – коли пальне неможливо фізично поставити з одного місця в інше. Азербайджан зараз, наскільки відомо, не має надлишкового виробництва газу і вже використовує наповну свої трубопроводи для експорту до Європи. Баку зацікавлений нарощувати експорт, але це потребує модернізації інфраструктури і нових довгострокових контрактів.

Співрозмовники агентства кажуть, що ці розмови ще "на початковій стадії" і реальний рух почнеться ближче до кінця року, коли почне спливати час.

Раніше вже з’являлися повідомлення про те, що Словаччина – одна з країн, які зберігають залежність від російського газу - почала шукати йому заміну в Азербайджані.

Нагадаємо, у ЄС готують обмеження також проти скрапленого природного газу з Росії.