Сенат Швейцарії посилив правила надання тимчасового захисту для українців

Рада кантонів Швейцарії 12 червня проголосувала за зміни у наданні статусу тимчасового захисту S для українців, що тікають від війни – тепер на нього можуть претендувати тільки вихідці з окупованих територій або регіонів з активними бойовими діями.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Neue Zürcher Zeitung.

Пропозицію віцеголови швейцарської Ради кантонів Естер Фредлі ухвалили 23 голосами проти 19, її підтримали насамперед крайні праві та центристи. Рішення ще має затвердити нижня палата парламенту Швейцарії – Національна рада.

Відповідно до проголосованої поправки, так званий статус захисту S зможуть отримати лише українські біженці з регіонів, "які повністю або частково окуповані Росією або де відбуваються більш-менш інтенсивні бойові дії".

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Крім того, Федеральний уряд Швейцарії в разі ухвалення поправки повинен відкликати статус захисту в українців, якщо їхнє останнє місце проживання на батьківщині було в регіонах, "які перебувають під контролем України і де не ведуться бойові дії".

Пропозиція також передбачає, що Швейцарія не буде надавати захист для неукраїнських громадян, які тікають від війни в Україні.

Статус захисту S у Швейцарії застосовується до біженців з України з березня 2022 року. Він означає, що українці не повинні проходити процедуру отримання притулку і можуть претендувати на житло, фінансову підтримку та медичну допомогу.

Федеральна рада Швейцарії двічі продовжувала статус захисту. Наразі він діє до березня 2025 року. За даними уряду, у Швейцарії статус S поширюється на близько 64,3 тисячі людей із паспортами громадян України та близько 800 людей з іншим громадянством.

Нагадаємо, раніше у Польщі набули чинності зміни до закону про допомогу громадянам України у зв'язку зі збройним конфліктом на її території, які продовжують термін легального перебування українців у Польщі.

Європейська комісія в свою чергу запропонувала продовжити тимчасовий захист для осіб, які рятуються від російської агресії проти України, ще на один рік – з 5 березня 2025 року до 4 березня 2026 року.