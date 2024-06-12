ЗМІ: Кількість учасників Саміту миру у Швейцарії знизилася

Кількість країн і організацій, які підтвердили свою участь у Саміті миру у Швейцарії, знизилася з 93 до 78.

Про це "Радіо Свобода" на умовах анонімності повідомили кілька дипломатів країн ЄС, пише "Європейська правда".

Співрозмовники не називали країни чи організації, які передумали брати участь.

Утім, один із дипломатів не виключив, що список учасників ще може поповнитися.

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"Моя ціль – мати сімейне фото майже на 80 осіб", – сказав посадовець.

Інший дипломат, повідомивши про 78 підтверджених учасників, навпаки висловив оптимізм, зауважуючи, що "ще є трохи часу".

10 червня президентка Швейцарії Віола Амгерд повідомила про реєстрацію майже 90 країн і організацій для участі у Саміті миру, який відбудеться у Швейцарії 15-16 червня.

Федеральна рада Швейцарії оголосить детальний перелік присутніх увечері 14 червня, уточнила швейцарська президентка.

В Офісі президента України на початку червня повідомляли, що участь у майбутньому Саміті миру підтвердили 107 країн та організацій.

Загалом було розіслано близько 160 запрошень.

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