Зеленський: Данські F-16 надійдуть в Україну найближчим часом

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з прем'єркою Данії Метте Фредеріксен на полях Глобального саміту миру у Швейцарії, де, зокрема, обговорив передачу Копенгагеном Києву винищувачів F-16.

Як пише "Європейська правда", про це він повідомив у X (Twitter).

Як відомо, низка західних країн об'єднались у "коаліцію винищувачів" на чолі з Данією та Нідерландами з метою постачання Києву сучасної авіації та підготовки льотчиків і допоміжного персоналу.

I am grateful to @Statsmin Mette Frederiksen for participating in the Peace Summit and for Denmark's active assistance in engaging the countries of the Global South in the Peace Formula implementation.



During our meeting, we discussed preparations for the transfer of Danish F-16… pic.twitter.com/2YRobRpctq Реклама: June 16, 2024

"Під час зустрічі ми мали можливість обговорити перебіг підготовки до передачі данських літаків F-16, які надійдуть в Україну найближчим часом", – зазначив Зеленський.

За його словами, окремо лідери країн говорили про затвердження переговорної рамки та початок перемовин про вступ України до ЄС вже у червні.

"Вдячний Метте Фредеріксен за участь у Саміті миру та активне сприяння Данії в залученні країн Глобального Півдня до реалізації Формули миру", – сказав Зеленський.

Нещодавно міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен повідомила, що перші винищувачі F-16 від її держави будуть передані Україні вже цього літа – відразу після того, як постачання літаків почне Данія.

Британська газета Evening Standard у матеріалі від 10 травня стверджувала з посиланням на "високопоставлене військове джерело", що Україна отримає перші винищувачі F-16 "протягом лічених тижнів".

Міністр закордонних справ Данії Ларс Люкке Расмуссен заявляв, що Україна зможе використовувати данські винищувачі F-16 для ударів по військових цілях в Росії.