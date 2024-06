Зеленський: Данські F-16 надійдуть в Україну найближчим часом

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з прем'єркою Данії Метте Фредеріксен на полях Глобального саміту миру у Швейцарії, де, зокрема, обговорив передачу Копенгагеном Києву винищувачів F-16.

Як пише "Європейська правда", про це він повідомив у X (Twitter).

Як відомо, низка західних країн об'єднались у "коаліцію винищувачів" на чолі з Данією та Нідерландами з метою постачання Києву сучасної авіації та підготовки льотчиків і допоміжного персоналу.

I am grateful to @Statsmin Mette Frederiksen for participating in the Peace Summit and for Denmark's active assistance in engaging the countries of the Global South in the Peace Formula implementation.



During our meeting, we discussed preparations for the transfer of Danish F-16… pic.twitter.com/2YRobRpctq

