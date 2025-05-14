Переговори у Стамбулі: Зеленський визначить дії України, коли побачить склад делегації РФ

Президент Володимир Зеленський заявив, що подальші дії Києва у плані "мирного врегулювання" з Росією будуть визначені після того, як стане зрозумілим представництво РФ на переговорах у Стамбулі.

Про це він заявив у вечірньому зверненні 14 травня, повідомляє "Європейська правда".

За словами глава держави, нині для світу очевидно, що "єдиною перепоною для встановлення миру є відсутність чіткої волі Росії це зробити".

"Я очікую, хто прибуде від Росії, і тоді буду визначати, які кроки варто робити Україні. Сигнали від них у медіа поки непереконливі", – додав він.

Зеленський водночас не відкинув можливої участі президента США на переговорах у Стамбулі, що "може стати найбільш сильним аргументом".

Раніше господар Кремля Владімір Путін заявив, що налаштований на "прямі переговори" з Києвом у Стамбулі 15 травня.

Зеленський сказав, що готовий особисто говорити з правителем РФ в четвер у Стамбулі, а після того Трамп заявив, що не виключає візиту до Туреччини в четвер.