Зеленский: Датские F-16 поступят в Украину в ближайшее время

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с премьером Дании Метте Фредериксен на полях Глобального саммита мира в Швейцарии, где, в частности, обсудил передачу Копенгагеном Киеву истребителей F-16.

Как пишет "Европейская правда", об этом он сообщил в X (Twitter).

Как известно, ряд западных стран объединились в "коалицию истребителей" во главе с Данией и Нидерландами с целью поставки Киеву современной авиации и подготовки летчиков и вспомогательного персонала.

I am grateful to @Statsmin Mette Frederiksen for participating in the Peace Summit and for Denmark's active assistance in engaging the countries of the Global South in the Peace Formula implementation.



During our meeting, we discussed preparations for the transfer of Danish F-16… pic.twitter.com/2YRobRpctq Реклама: June 16, 2024

"Во время встречи мы имели возможность обсудить ход подготовки к передаче датских самолетов F-16, которые поступят в Украину в ближайшее время", – отметил Зеленский.

По его словам, отдельно лидеры стран говорили об утверждении переговорной рамки и начале переговоров о вступлении Украины в ЕС уже в июне.

"Благодарен Метте Фредериксен за участие в Саммите мира и активное содействие Дании в привлечении стран Глобального Юга к реализации Формулы мира", – сказал Зеленский.

Недавно министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен сообщила, что первые истребители F-16 от ее государства будут переданы Украине уже этим летом – сразу после того, как поставки самолетов начнет Дания.

Британская газета Evening Standard в материале от 10 мая утверждала со ссылкой на "высокопоставленный военный источник", что Украина получит первые истребители F-16 "в течение считанных недель".

Министр иностранных дел Дании Ларс Люкке Расмуссен заявлял, что Украина сможет использовать датские истребители F-16 для ударов по военным целям в России.