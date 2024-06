Зеленский: Датские F-16 поступят в Украину в ближайшее время

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с премьером Дании Метте Фредериксен на полях Глобального саммита мира в Швейцарии, где, в частности, обсудил передачу Копенгагеном Киеву истребителей F-16.

Как пишет "Европейская правда", об этом он сообщил в X (Twitter).

Как известно, ряд западных стран объединились в "коалицию истребителей" во главе с Данией и Нидерландами с целью поставки Киеву современной авиации и подготовки летчиков и вспомогательного персонала.

I am grateful to @Statsmin Mette Frederiksen for participating in the Peace Summit and for Denmark's active assistance in engaging the countries of the Global South in the Peace Formula implementation.



During our meeting, we discussed preparations for the transfer of Danish F-16… pic.twitter.com/2YRobRpctq

Реклама: