Підсумкове комюніке Саміту миру підписали 80 держав та 4 організації

Підсумкову декларацію Глобального саміту миру, що проходить у Швейцарії, підписали 80 держав та чотири організації.

Як пише "Європейська правда", про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

Серед країн, які не підписали комюніке – Саудівська Аравія, Таїланд, Індія, Мексика, ПАР, Бразилія та Об'єднані Арабські Емірати.

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За словами Лубінця, підписання декларації означає прихильність суверенітету України.

"Це (також) означає необхідність діяльності ЗАЕС під повним контролем України, неприпустимість нападів на торговельні судна в морях, що омивають Україну, заклик до репатріації полонених за формулою "всіх на всіх" і безумовне повернення українських дітей!", – зазначив він.

Нагадаємо, у Швейцарії відбувся дводенний Глобальний саміт миру. В його межах відбулося пленарне засідання та дискусії за трьома пунктами "формули миру" – ядерна безпека, продовольча безпека та гуманітарний вимір.

За підсумками саміту, як очікується, буде опублікована декларація, відкрита для приєднання для всіх держав.

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