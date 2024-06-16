Итоговое коммюнике Саммита мира подписали 80 государств и 4 организации

Итоговую декларацию Глобального саммита мира, который проходит в Швейцарии, подписали 80 государств и четыре организации.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

Среди стран, которые не подписали коммюнике – Саудовская Аравия, Таиланд, Индия, Мексика, ЮАР, Бразилия и Объединенные Арабские Эмираты.

По словам Лубинца, подписание декларации означает приверженность суверенитету Украины.

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"Это (также) означает необходимость деятельности ЗАЭС под полным контролем Украины, недопустимость нападений на торговые суда в морях, омывающих Украину, призыв к репатриации пленных по формуле "всех на всех" и безусловное возвращение украинских детей!", – отметил он.

Напомним, в Швейцарии проходит двухдневный Глобальный саммит мира. В его рамках состоялось пленарное заседание и дискуссии по трем пунктам "формулы мира" – ядерная безопасность, продовольственная безопасность и гуманитарное измерение.

По итогам саммита, как ожидается, будет опубликована декларация, открытая для присоединения для всех государств.

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